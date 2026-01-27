'Когда-то там жили десятки тысяч счастливых людей': как сейчас выглядит изуродованная врагом Константиновка. Видео

Российские оккупанты не прекращают давить на наших военных в Донецкой области. Враг уничтожает все, что попадается на его пути, исключением не стала и Константиновка.

Сейчас город выглядит, как кадры из фильма ужасов. Видео пограничного подразделения "Феникс" обнародовали в Telegram-канале Государственной пограничной службы.

"Пограничники подразделения "Феникс" показывают, как выглядит Константиновка сейчас", – говорится в сообщении.

Константиновка – город-призрак

В ролике сравнивают Константиновку в 2021 году и сейчас. Тогда это был большой густонаселенный город с большим количеством многоэтажек, магазинов, детских площадок и других сооружений.

В январе 2026 года – это пустошь. Заброшенные и разрушенные дома, которые ощутили на себе сотни обстрелов, кучи строительного мусора, сгоревшие авто у дорог.

"Когда-то здесь жили десятки тысяч счастливых людей. Сейчас улицы пустые, дома разрушены, машины и магазины сожжены. К сожалению, именно таким предстает город в глазах наших пилотов", – указано в сообщении.

Сейчас Константиновка находится под контролем Украины и несмотря на давление оккупантов наши военные стойко держат оборону и дают достойный отпор врагу.

Напомним, ранее в окрестностях Константиновки украинские пограничники уничтожили российский "Град" и танк. Вражеская РСЗО также не успела доехать до позиции.

Как писал OBOZ.UA, недавно наши защитники с помощью дрона доставили жительнице Константиновки хлеб и печенье. О помощи старушка попросила оставив надпись на снегу.

