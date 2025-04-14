'Когда-то цветущий город шахтеров превращен в призрак': в сети показали, как выглядит поврежденный врагом Торецк. Видео

Оккупационные войска России продолжают наступать на Торецк в Бахматском районе Донетчины. Под их многочисленными штурмами и обстрелами когда-то цветущий город шахтеров превратился в город-призрак.

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Новые кадры разрушенного населенного пункта показала в соцсетях 100-я отдельная механизированная бригада ВСУ. На видео – разрушенные многоэтажки, частные дома и здания инфраструктурных объектов, где ранее била ключем жизнь мирных граждан.

"Весна в Торецке. Вот как российские оккупанты "освобождают" населенные пункты. Когда-то цветущий город шахтеров Торецк сегодня превращен оккупантами в город-призрак. Украинские защитники мужественно ведут битву за Торецк", – говорится в подписи к кадрам.

Отметим, что с 2014 года город был отнесен к перечню населенных пунктов Украины, расположенных на линии столкновения.

До 2015-го он носил название Дзержинск, а в феврале 2016-го, согласно постановлению ВРУ, был официально переименован в Торецк.

До полномасштабного российского вторжения в городе проживало около 40 тысяч человек.

Вдвое больше было население всей городской громады, в состав которой, кроме самого Торецка, входит ряд соседних поселков и сел. Сейчас они так же разрушены обстрелами и штурмами со стороны российской орды.

Только за последние сутки на Торецком направлении войска РФ совершили 21 атаку неподалеку от Торецка, а также населенных пунктов Озаряновка, Дружба и Леонидовка.

За последние девять месяцев таких атак армия РФ потеряла более 20 тысяч. солдат лишь на Торецком направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины отметили, что недостаток бронетехники влияет на штурмовые действия ВС РФ вблизи Торецка. Однако у врага достаточно живой силы для продолжения бесконечных накатов на позиции Сил обороны.

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