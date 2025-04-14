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"Когда-то цветущий город шахтеров превращен в призрак": в сети показали, как выглядит поврежденный врагом Торецк. Видео

Марина Лисничук
War
3 минуты
1,0 т.
'Когда-то цветущий город шахтеров превращен в призрак': в сети показали, как выглядит поврежденный врагом Торецк. Видео

Оккупационные войска России продолжают наступать на Торецк в Бахматском районе Донетчины. Под их многочисленными штурмами и обстрелами когда-то цветущий город шахтеров превратился в город-призрак.

Видео дня

Новые кадры разрушенного населенного пункта показала в соцсетях 100-я отдельная механизированная бригада ВСУ. На видео – разрушенные многоэтажки, частные дома и здания инфраструктурных объектов, где ранее била ключем жизнь мирных граждан.

"Весна в Торецке. Вот как российские оккупанты "освобождают" населенные пункты. Когда-то цветущий город шахтеров Торецк сегодня превращен оккупантами в город-призрак. Украинские защитники мужественно ведут битву за Торецк", – говорится в подписи к кадрам.

Отметим, что с 2014 года город был отнесен к перечню населенных пунктов Украины, расположенных на линии столкновения.

"Когда-то цветущий город шахтеров превращен в призрак": в сети показали, как выглядит поврежденный врагом Торецк. Видео

До 2015-го он носил название Дзержинск, а в феврале 2016-го, согласно постановлению ВРУ, был официально переименован в Торецк.

"Когда-то цветущий город шахтеров превращен в призрак": в сети показали, как выглядит поврежденный врагом Торецк. Видео

До полномасштабного российского вторжения в городе проживало около 40 тысяч человек.

"Когда-то цветущий город шахтеров превращен в призрак": в сети показали, как выглядит поврежденный врагом Торецк. Видео

Вдвое больше было население всей городской громады, в состав которой, кроме самого Торецка, входит ряд соседних поселков и сел. Сейчас они так же разрушены обстрелами и штурмами со стороны российской орды.

"Когда-то цветущий город шахтеров превращен в призрак": в сети показали, как выглядит поврежденный врагом Торецк. Видео

Только за последние сутки на Торецком направлении войска РФ совершили 21 атаку неподалеку от Торецка, а также населенных пунктов Озаряновка, Дружба и Леонидовка.

"Когда-то цветущий город шахтеров превращен в призрак": в сети показали, как выглядит поврежденный врагом Торецк. Видео

За последние девять месяцев таких атак армия РФ потеряла более 20 тысяч. солдат лишь на Торецком направлении.

"Когда-то цветущий город шахтеров превращен в призрак": в сети показали, как выглядит поврежденный врагом Торецк. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины отметили, что недостаток бронетехники влияет на штурмовые действия ВС РФ вблизи Торецка. Однако у врага достаточно живой силы для продолжения бесконечных накатов на позиции Сил обороны.

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