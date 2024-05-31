Когда Украина подпишет соглашение о безопасности с Польшей: озвучены предыдущие сроки

Украина и Польша в ближайшее время могут финализировать и подписать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Предварительно это произойдет еще до саммита НАТО, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, находясь в Праге на неформальной встрече министров иностранных дел стран Альянса. Его цитирует Polska Agencja Prasowa.

По словам министра, Польша проинформировала союзников по НАТО о продолжающихся переговорах с Украиной относительно двустороннего соглашения о безопасности.

"Эти переговоры проходят хорошо", – сказал Сикорский и добавил, что надеется подписать соглашение еще до июльского саммита НАТО.

Также стало известно, что по итогам переговоров глав МИД в Праге удалось приблизить выработку важных решений, среди которых – усиление месседжа о будущем членстве Украины в Альянсе и создание механизма финансовой поддержки обороны Украины в размере около 40 миллиардов долларов в год.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел 16 мая телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. По результатам переговоров глава государства сообщил, что командам обеих стран было поручено безотлагательно начать работу над текстом двустороннего соглашения о безопасности.

"Между историческими партнерами она должна быть максимально амбициозной", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

Польша пока не намерена направлять свои войска в Украину. В то же время Варшава оставляет за собой право изменить решение в любой момент.

Польша не отрицает применение Украиной западного оружия для нанесения ударов по территории РФ. Позиция Варшавы состоит в том, что никаких ограничений в этом отношении быть не должно.

Польша готовит очередной пакет помощи для Украины. Он станет уже 45-м пакетом, переданным Варшавой за время полномасштабного вторжения России.