Когда в Украину поступят боеприпасы от Чехии: президент озвучил сроки

В рамках чешской инициативы первая партия боеприпасов должна быть доставлена в Украину в начале лета. Первые 180 тысяч боеприпасов ожидаются в Украине в июне.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в откровенном интервью немецкому телеканалу ARD. Он также признал, что продвижение чешской инициативы не происходит так быстро, как хотелось бы.

"Мы с премьер-министром Петром Фиалой предполагаем, что первые 180 тысяч боеприпасов будут доставлены в июне, и уже есть контракты еще на пяти-, шестизначное количество боеприпасов", – сказал президент Чехии.

Он также в очередной раз призвал в дальнейшем поддерживать Украину. По словам президента Чехии, российскому агрессору следует понять, что продолжать войну не имеет смысла, поскольку, пока у Кремля есть надежды на успех, у него нет причин для мирных переговоров.

Павел отметил, что Запад очень осторожно поддерживал Украину, пытаясь избежать обострения конфликта и каждое новое решение требовало длительных обсуждений.

"Если бы мы пропустили этот период размышлений и оценки рисков, Украина получила бы эту помощь на месяцы, возможно даже годы раньше, и ситуация могла быть другой. Мы должны извлечь уроки из прошлого и оказать помощь сейчас в полном объеме и как можно быстрее, чтобы Украина не теряла больше территорий и жизней", – подчеркнул чешский лидер.

Павел также отметил, что Россия утверждает свою принадлежность к "евразийской цивилизации", но ее ценности отличаются от европейских. Поэтому было бы очень наивно рассматривать Россию с позиции компромиссов и достичь взаимовыгодного решения.

"До сих пор Россия знает только понятие "выиграл" и "проиграл". Другими словами, если Россия хочет добиться успеха, другие должны проиграть. И это должно быть для нас предупреждением", – подчеркнул президент Чехии.

Ранее президент Украины заявил, что когда Украина получит все обещанное партнерами оружие, сможет остановить инициативу оккупационной армии Российской Федерации на восточной линии фронта. Ранее враг, пользуясь недостатком вооружения в Сил обороны, увеличил свои войска на севере и востоке.

Как писал OBOZ.UA, за первые четыре миллиона евро, собранных гражданами Словакии на помощь Украине, противостоящей российскому военному вторжению, будут приобретены боеприпасы у чешского производителя STV Group. Словаки закупят у него 2692 артиллерийских снаряда.

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