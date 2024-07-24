Когда вера не позволяет: что ждет военнообязанных, которые не хотят носить оружие, и появится ли новая лазейка для уклонистов

19 июля Верховный Суд поставил точку в вопросе об отказе от военной службы адептов религиозных организаций. По мнению жрецов Фемиды, ссылка на вероучение, которое не допускает использования оружия, является уклонением от мобилизации. Со всеми, так сказать, вытекающими последствиями – вплоть до реального срока. В том, противоречит ли данное решение Конституции, какую норму забыли включить в законодательство, а также существует ли риск появления новой лазейки для уклонистов, разбирался OBOZ.UA.

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Отсутствие альтернативы в особый период

В соответствии со статьей 65 Конституции Украины, защита Отечества, независимости и территориальной целостности страны является обязанностью всех граждан. При этом статья 35 Основного закона гласит: никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством по мотивам религиозных убеждений. В случае если исполнение воинского долга противоречит религиозным убеждениям гражданина, его исполнение должно быть заменено альтернативной (невоенной) службой.

"Но, к сожалению, норма прохождения альтернативной службы действовала в мирное время, а в условиях военного положения речь о ней не идет. Ее могли бы ввести в новый закон о мобилизации, и все – никаких вопросов. Но теперь на пустом месте создали проблему, возбуждается масса уголовных дел. А по статье 336 УК Украины уклонение от призыва на военную службу по мобилизации наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет", – говорит OBOZ.UA председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека Евгений Захаров.

Кому не позволяет служить вера?

Согласно правительственному постановлению №2066 "Об альтернативной (невоенной) службе", право на альтернативную службу имеют адепты следующих религиозных организаций, вероучение которых не допускает пользование оружием:

– адвентисты-реформисты;

– адвентисты седьмого дня;

– евангельские христиане;

– евангельские христиане-баптисты;

– Общество сознания Кришны;

– покутники (Славянская церковь святого духа);

– свидетели Иеговы;

– харизматические христианские церкви;

– христиане в вере евангельской (пятидесятники).

Сколько всего в Украине сторонников этих религиозных организаций, сейчас доподлинно не известно, однако еще десять лет назад адептов всех протестантских церквей было, по различным оценкам, от 0,8 до 1,3 миллиона человек.

Что позволяет Арджуна?

Говорить, что все сторонники вышеуказанных религиозных организаций категорически отказываются идти на войну, было бы неправильно.

"Насколько я знаю, сейчас на фронте около двухсот кришнаитов, 27 сторонников этой веры погибли. Вообще, ни одно учение не запрещает защищать свои жизни, свою страну с оружием в руках. И в нашей экзистенциальной войне, войне на выживание, к этому вопросу надо относиться ответственно. Почему греко-католики, православные могут защищать страну, а баптисты, например, нет?" – задает в комментарии OBOZ.UA риторический вопрос заведующая отделом философии и истории религии Института философии имени Г. С. Сковороды Людмила Филипович.

Одним словом, идти или не идти воевать – это сейчас вопрос не столько вероучения, сколько собственного самосознания.

"Арджуна был кшатрием, то есть представителем сословия воинов. И сейчас те, кто имеет кшатрийские качества, могут идти на фронт. Не вопрос – это выбор каждого. Но тот, кто практикует ненасилие, должен иметь право на альтернативное решение. У нас конституционная страна, и я хочу пользоваться своими конституционными правами. Я обновил свои данные, но если будут приглашать в военкомат – буду действовать через суд", – говорит в комментарии OBOZ.UA директор издательства "Школа", член религиозной общины Общества сознания Кришны Василий Федиенко.

Появится ли новая лазейка для уклонистов?

В принципе, проблема с военнообязанными, которым не позволяют идти на фронт религиозные убеждения, вполне решаемая. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее предложил Министерству обороны Украины разработать и подать на рассмотрение в Кабмин законопроект о внесении изменений в закон "Об альтернативной (невоенной) службе". В нем должны быть урегулированы вопросы, касающиеся службы верующих во время военного положения.

Ведь представители религиозных течений, у которых есть запрет на использование оружия, вполне могут служить в подразделениях обеспечения: медицина, связь, логистика, транспорт, строительно-инженерные работы.

Тут возникает резонный вопрос: а не случится ли так, что модернизация закона об альтернативной службе откроет лазейку для уклонистов и многие внезапно уверуют в того или иного господа?

"То, что человек является приверженцем той или иной религиозной организации, требует подтверждения. И не только официальной справкой, которая доказывает принадлежность к церкви, вероучение которой не допускает пользование оружием. Нужны свидетельские показания прихожан: мол, да, это наш человек, он среди нас уже давно. Необходимы видео- и фотоматериалы, доказывающие, что человек активно участвует в жизни своей религиозной общины – принимает участие в религиозных мероприятиях, лекциях. За несколько дней искренне верующим не стать. Так что обновленный закон об альтернативной службе лазейкой не станет", – уверяет Василий Федиенко.