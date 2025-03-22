Когда враг думает, что его не видно: украинские воины показали "ночную охоту". Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать российских захватчиков и их технику по всей линии фронта. В этот раз бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады продемонстрировали слаженную работу ликвидации военных РФ на украинской земле в темное время суток.

Видео дня

Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале "Десантно-штурмовые войска ВСУ". Там отметили, что даже ночью Силы обороны не перестают очищать родную землю от оккупантов.

"Когда противник думает, что его не видно, это вовсе не означает, что в него невозможно попасть", – говорится в сообщении.

На кадрах можно наблюдать ювелирную работу операторов дронов, в результате которой сбросами из БПЛА уничтожается военная техника и личный состав захватчиков.

"Ночь – идеальное время для работы наших ночных бомберов, которые наводят ужас на врага. 82 ОДШБр бодрствует: наши воины работают 24/7", – отметили украинские бойцы.

Напомним, недавно на Восточном направлении наши операторы дронов отразили вражеский штурм и уничтожили многоцелевой легкий гусеничный бронированный тягач МТ-ЛБ оккупантов. Также бойцы ВСУ ликвидировали живую силу противника, пытавшуюся совершать наступательные действия.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях украинские военные остановили вражеский штурм вблизи Часового Яра. Они разбили российскую колонну, которая состояла из более чем двух десятков единиц техники, включая боевые машины десанта. Бойцы НГУ уничтожили или повредили не менее 10 единиц вражеской техники.

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