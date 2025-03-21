Подбили российскую МТ-ЛБ и уничтожили десант: операторы дронов отразили вражеский штурм на Северском направлении. Видео

Украинские защитники продолжают успешно уничтожать российских захватчиков по всей фронтовой линии. На днях на Восточном направлении наши операторы дронов отразили вражеский штурм и уничтожили многоцелевой легкий гусеничный бронированный тягач МТ-ЛБ оккупантов.

Видео дня

Видео слаженной работы опубликовали в Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Бойцы Сил обороны также ликвидировали живую силу противника, которая пыталась совершать наступательные действия.

"Операторы дронов остановили российскую МТ-ЛБ, которая попыталась атаковать наши позиции на Северском направлении. В поисках укрытия от наших дронов уцелевшие оккупанты бегали недолго, а один из них поймал пулю от украинской пехоты", – говорится в сообщении.

В ОСГВ "Хортица" отметили, что Вооруженные силы держат оборону и уничтожают превосходящие силы российского агрессора, пытающегося реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

Напомним, ВСУ отразили очередной механизированный штурм войск РФ в Часовом Яру Донецкой области. Благодаря слаженным действиям военных уничтожены пять из шести бронемашин 98-й дивизии НДС РФ и живая сила противника.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях украинские военные остановили вражеский штурм вблизи Часового Яра. Они разбили российскую колонну, которая состояла из более чем двух десятков единиц техники, включая боевые машины десанта. Бойцы НГУ уничтожили или повредили не менее 10 единиц вражеской техники.

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