Когда ВСУ вплотную подойдут к Крыму, откроется коридор, – Яковенко

Когда в ходе контрнаступления украинская армия вплотную подойдет к Крыму, может открыться "дипломатическая страница" войны в Украине. Но она не будет касаться деоккупации украинского полуострова, которая неизбежно произойдет, а организации сдачи крымской группировки оккупационных российских войск.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко. "Чтобы люди, которые не хотят погибнуть позорной смертью в Крыму от рук украинской армии, могли спокойно уйти", – заявил он.

Оппозиционер пояснил, что открытие "дипломатической страницы" никак не будет связано с освобождением Крыма, поскольку этот вопрос не подлежит обсуждению. "Крым будет освобожден. Это консолидированная позиция украинского народа, украинской армии и украинского руководства, президента Зеленского", – подчеркнул он.

В этом контексте Яковенко заметил, что дипломатический путь возвращения Крыма под контроль Украины был открыт до полномасштабного вторжения России, но на сегодня он исключен.

"Дипломатическая страница будет связана с возможностями организации сдачи крымского гарнизона или возможности какого-то гуманитарного коридора", – допустил Яковенко.

Он добавил, что потеря Крыма может очень серьезно сказаться на позициях главы Кремля Владимира Путина. Он может лишиться поддержки силовых структур и открыть путь к обрушению режима в РФ.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым будет освобожден от российских оккупантов. Деоккупация украинского полуострова не имеет альтернатив, подчеркнул глава государства.