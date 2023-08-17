Когда закончится мобилизация в Украине и какие категории граждан не подлежат призыву: разъяснение

В Украине как минимум до 15 ноября продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан могут призвать на службу. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки в военкоматы для уточнения данных или прохождения медкомиссии.

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С начала полномасштабной войны мобилизацию продлевали уже 6 раз, а решение об очередной продлении будут принимать президент Украины и Верховная Рада. Как проходит мобилизация и какие категории граждан не подлежат призыву, выяснял OBOZREVATEL.

Мобилизация является оперативным механизмом пополнения рядов Вооруженных сил, который проводится одновременно на всей территории государства. В этот период военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет могут получать повестки в ТЦК и СП, и в случае признания годными к службе призываются к ряды Вооруженных сил.

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", есть целый ряд законных оснований для отсрочки от мобилизации. Получить законное освобождение от службы в армии могут такие категории граждан:

– забронированные органами власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями и организациями (в установленном Кабинетом министров порядке);

– признаны лицами с инвалидностью или непригодными к службе;

– многодетные родители (трое и более детей младше 18 лет);

– родители, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет;

– женщины и мужчины, опекуны и приемные родители с ребенком с инвалидностью до 18 лет;

– женщины и мужчины с совершеннолетним ребенком с инвалидностью I или II группы;

– занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также своими родителями или жены (супруга);

– опекуны недееспособных лиц, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I или II группы;

– народные депутаты;

– студенты, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты на дневной или дуальной форме обучения;

– научные и научно-педагогические работники вузов, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, школьные учителя, работающие не менее чем на 0,75 ставки;

– женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родной брат или сестра) погибли или пропали без вести во время АТО, будучи военнослужащими, непосредственными участниками АТО или работниками предприятий и учреждений, которые привлекались к обеспечению АТО.

Напомним, сотрудники ТЦК и СП могут вручать повестки в общественных местах, однако в последнее время украинцы стали сообщать, что находят приглашения в военкоматы в почтовых ящиках. Юристы отмечают, что такая повестка не считается врученной, но при этом гражданин должен сделать для себя выводы, когда увидел в почтовом ящике повестку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине завершилась масштабная проверка ТЦК и СП, после которой президент Владимир Зеленский поручил уволить всех областных военкомов. Вероятно, в дальнейшем начнется очистка районных и городских территориальных центров комплектования.

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