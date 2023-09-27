Когда заработает реестр военнообязанных и смогут ли вручать повестки украинцам онлайн: разъяснение

В Украине электронный Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов под названием "Оберег" готов на 90%. Он должен заработать уже осенью.

Хотя пока нет механизма, как с помощью этого реестра рассылать повестки в электронном виде. Как отметила в комментарии "ТСН" адвокат Марина Бекало, вызов военнообязанных и призывников в ТЦК и СП в телефонном режиме или по электронной почте станет возможным только при внесении соответствующих изменений в правила военного учета. Все механизмы, по ее словам, внедряются с целью упрощения мобилизации.

Ранее об этом изданию "ВВС Украина" также рассказала заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая.

"Решения еще нет. Это чувствительный вопрос. Повестка через смс или в "Дії"? Нет, повестку в "Дії" мы точно не будем делать в таком формате", – добавила нардеп.

Видео дня

По ее словам, в настоящее время в реестр уже внесены данные по почти всем военнообязанным, дальше туда будут добавлять данные других органов власти. Даже без механизма электронных повесток запуск реестра с возможностью быстрого уточнения информации позволит решить некоторые проблемы с мобилизацией, уверена Безуглая

Далее задача власти сделать так, чтобы весь путь человека от мобилизации до демобилизации сопровождался без бумаг и максимально быстро и удобно.

Напомним, 18 сентября в Совет был представлен законопроект №10062 о создании электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Документ предлагает упрощение процедуры для участников боевых действий и расширение информации, которую может собирать Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в начале сентября новый министр обороны Рустем Умеров объявил о намерениях ввести в Украине электронный военный билет и запустить единый реестр призывников. Он также намерен цифровизировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий (ВЛК).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!