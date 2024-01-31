'Когда знаешь, что делать, все удается': Зеленский прокомментировал освобождение из плена украинских защитников. Видео

В среду, 31 января, Украина провела обмен военнопленными с Россией, в результате чего домой вернулось 207 украинцев. По этому случаю президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам.

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Среди освобожденных из плена воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Национальной полиции, защитники Мариуполя и "Азовстали", Херсона, острова Змеиный. Видеообращение глава государства опубликовал в своем Telegram-канале.

Президент отметил, что новость об освобождении защитников из плена осчастливила 207 семей. Среди освобожденных пленных было 180 рядовых и сержантов, а также 27 офицеров. Практически половина военных – это защитники Мариуполя.

"Сейчас есть хорошая новость. Именно таких новостей мы все ждем. Сегодня удалось освободить из российского плена еще 207 украинцев. 180 рядовых и сержантов. 27 офицеров. Почти половина – защитники Мариуполя. Воины Вооруженных Сил, Нацгвардии, подразделений Государственной пограничной службы и Национальной полиции 207 ребят скоро будут дома, с родными, 207 семей уже счастливы.

Мы очень часто слышали – в разные моменты – что-то не получится. Когда знаешь, что делать, все удается. И даже то, что кому-то может показаться невозможным. Украина умеет достигать своего!" – подчеркнул президент.

Ранее президент сообщал, что новый обмен удалось совершить благодаря эффективной работе команды Украины. В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что "это второй большой обмен после продолжительного перерыва".

Напомним, что глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время обмен военнопленными состоится. Украина делает для этого все. Он также добавил, что со временем станет известно, что же произошло с самолетом Ил-76.

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