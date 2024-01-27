'Все, что можно делать - мы сделаем': Буданов высказался о возможности нового обмена пленными с Россией. Видео

В ближайшее время обмен военнопленными состоится. Украина делает для этого все.

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Об этом глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил в телемарафоне "Единые новости". Он также добавил, что со временем станет известно, что же произошло с самолетом Ил-76.

"Жизнь наших людей – военнослужащих или гражданских – не должна быть в опасности. И в тех ужасных условиях, в которых их там содержат. Все что можно делать – мы сделаем. Я уверен, что в ближайшее время обмен все же произойдет. А что произошло с этим эпизодом (падением Ил-76 в Белгородской области, – прим. редакция) – со временем мы узнаем", – отметил глава ГУР.

Напомним, что утром 24 января в Белгородской области РФ разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Роспропагандисты сразу после авиакатастрофы начали активно распространять заявление минобороны РФ о том, что в самолете якобы были украинские военнопленные.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР подтвердили, что между Украиной и Россией 24 января должен был состояться очередной обмен пленными и украинская сторона выполнила все договоренности. Безопасность украинских пленных должна была обеспечить российская сторона, отметили там.

Кроме того, в ГУР подтвердили, что 65 украинских пленных защитников из списка, ранее опубликованного на российских пропагандистских ресурсах, действительно планировали вернуть в Украину в рамках запланированного обмена 24 января. Однако правдивых доказательств их гибели во время авиакатастрофы самолета Ил-76М пока нет.

Как позже заявил глава ГУР Кирилл Буданов, ни одна сторона не может ответить, что произошло с Ил-76, но позиция россиян удивительна. Они до сих пор не предоставили доказательства того, что на борту действительно находились военнопленные.

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