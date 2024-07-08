Кого могут мобилизовать в июле и как это происходит по этапам: подробное разъяснение

В Украине с 18 мая действительны обновленные правила мобилизации и военного учета. По состоянию на начало июля они не менялись – в Силы обороны продолжают мобилизовать военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

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Женщины могут присоединиться к армии только добровольно. Что касается мужчин, то последние изменения в законодательство и Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (в редакции от 18.05.2024) говорят, что они подлежат призыву:

1) по возрасту и опыту:

– от 18 до 60 лет – если есть опыт военной службы;

– от 25 до 60 лет – без опыта службы;

2) по состоянию здоровья:

– полностью пригодны;

– пригодны только к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, вузах, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны (одновременно такие лица непригодны к службе в ДШВ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т.п.);

– временно непригодные (требуют лечения или лечения и отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей);

3) по пребыванию на военном учете:

– кто стоит или подлежит взятию на военный учет;

– снятые с учета, если прошлое основание для снятия, ведь они берутся на учет повторно и подлежат мобилизации.

4) по наличию отсрочки:

– которые не имеют права на отсрочку;

– которые не подлежат мобилизации, но могут быть мобилизованы по собственному добровольному согласию;

Только по собственному желанию могут быть мобилизованы мужчины:

– с инвалидностью (на военную службу по контракту);

– освобожденные из плена;

– совершеннолетние в возрасте до 25 лет, прошедшие базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу.

Каков порядок мобилизации

После вручения повестки лицо должно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).

Там врачи принимают постановление о состоянии здоровья военнообязанного – пригоден ли он к военной службе; необходимо ли дообследование, лечение; или непригоден к службе.

В случае пригодности, мужчину могут мобилизовать, вручив мобилизационное распоряжение.

В случае принудительного доставки в ТЦК можно отказаться от прохождения ВВК, а в случае проблем со здоровьем – обжаловать врачебное заключение.

Мобилизованных без боевого опыта отправляют в учебные центры, где они проходят подготовку, срок которой может изменяться в зависимости от специальности, а затем – в воинские части и подразделения.

Кстати, срок обучения должен составлять от 30 дней. Речь идет о профессиональной подготовке (в зависимости от военно-учетной специальности) – от 14 до 50 суток. Плюс коллективная подготовка – до 15 дней.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, кто из мужчин имеет право на отсрочку с 1 июля. В каком случае повестка может быть аннулирована, читайте по ссылке.

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