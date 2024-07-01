Сколько длится подготовка мобилизованных в Украине: разъяснение

В Украине с недавних пор действует новое законодательство относительно мобилизации во время военного положения. С целью соблюдения правил военного учета мужчины призывного возраста должны обновить свои данные до 16 июля.

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В то же время идет набор военнообязанных в армию для защиты страны от российской агрессии. Граждане проходят военно-врачебную комиссию, и в случае признания пригодности к военной службе мобилизованные отправляются на подготовку. Сколько в настоящее время длится такое обучение, читайте в материале OBOZ.UA.

Сколько длится подготовка мобилизованных

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский ранее заявил, что граждане, приходящие в армию после мобилизации, "не попадают сразу на фронт".

В то же время, по его словам, есть "очень специальные исключения", когда, например, у человека уже есть боевой опыт. Подавляющее же большинство мобилизованных прибывают в учебные воинские части и центры, сказал главнокомандующий.

"Количество проходящих такое обучение людей на февраль 2024 года составило 84% от общего количества мобилизованных. Только после такого обучения их могут направлять на доукомплектование воинских частей для восстановления их боеспособности", – сообщил Сырский.

Как сказал начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, срок обучения составляет от одного месяца. Мобилизованных направляют в воинские части только после учебы.

Прошлым летом в Устав внутренней службы ВСУ было внесено изменение об обязанности командира не допускать к боям мобилизованных без боевого опыта и тех, кто не прошел обучение. Контроль за соблюдением этой нормы возложен на самих командиров.

Начальник штаба Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ полковник Виктор Люльчак рассказал, что подготовка мобилизованных десантников длится 1-2 месяца.

Минобороны Украины в комментарии УНИАН сообщило, что сроки подготовки мобилизованных соответствуют законодательству.

"Сроки подготовки не изменяются. Все и дальше будет происходить в соответствии с законодательством: Базовая военная подготовка – 30 суток согласно закону Украины. Профессиональная подготовка в зависимости от военно-учетной специальности от 14 суток до 50 суток. После этого еще коллективная подготовка до 15 суток", – рассказали в ведомстве.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кого могут мобилизовать в июле. С 18 мая в Украине действуют усиленные меры призыва.

В случае принудительной доставки в ТЦК можно отказаться от прохождения ВВК, а в случае проблем со здоровьем – обжаловать врачебное заключение.

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