Сколько длится подготовка мобилизованных перед отправкой на фронт и от каких факторов зависит срок обучения: разъяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которое военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать на службу. Каждый мобилизованный перед отправкой на фронт проходит обязательную подготовку.

При этом срок такой подготовки зависит от многих факторов. Об этом на брифинге в Military Media Center рассказал заместитель начальника штаба Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ полковник Виктор Люльчак.

По его словам, срок подготовки мобилизованных военных десантников составляет 1-2 месяца. В настоящее время проходит слаживание военнослужащих в центрах подготовки Десантно-штурмовых войск. Люльчак добавил, что в Украине открываются новые школы подготовки.

Полковник отметил, что ни один мобилизованный военнослужащий не попадает на фронт, в боевые действия без прохождения базовой общевойсковой подготовки. Также речь может идти о профессиональной общевойсковой подготовке.

Стоит отметить, что сроки такой подготовки зависят от того, какими навыками обладает мобилизованный. В индивидуальном порядке определяется, нужна ли только базовая подготовка или необходима также профессиональная подготовка. Полковник Люльчак подчеркнул, что в зависимости от этих факторов подготовка может длится один или два месяца.

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Мобилизованные без военного опыта, которые прибыли из территориальных центров комплектования и социальной поддержки проходят базовую общую военную подготовку. При этом защитники, которые ранее проходили военную службу, также проходят подготовку в воинских частях, к которым они предназначены во время мобилизации.

Напомним, в октябре мобилизовать продолжат военнообязанных, которые не имеют оснований для отсрочки и пригодны по состоянию здоровья. В то же время украинцев ждет нововведение в вопросе мобилизации – оно касается создания электронного реестра военнообязанных.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Лиц с инвалидностью также могут призвать в ряды ВСУ во время военного положения. В последнее время в Украине все чаще выдают повестки гражданам на пенсии.

– С 1 октября на воинский учет в Украине обязали встать женщин-медиков. В Генштабе пояснили, что это не означает мобилизацию.

– Осенью мобилизация коснется лиц с опытом военной службы и без него. Кого призовут в армию в первую очередь, читайте в материале.

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