Кого могут мобилизовать в Украине с 1 июля: подробное разъяснение

С 1 июля повестки могут получать военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, которые отвечают требованиям по состоянию здоровья и не имеют оснований для отсрочки от службы. Однако мужчин в возрасте до 25 лет могут мобилизовать в армию по собственному желанию.

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Отметим также, что согласно новому закону о мобилизации все военнообязанные должны до 16 июля обновить свои военно-учетные данные. Детальнее о том, кого могут мобилизовать в Украине в июле, читайте в материале OBOZ.UA.

Несмотря на значительные потери среди окупантов, с украинской стороны также есть потребность в пополнении резервов. Военное руководство страны отмечает, что для доукомплектации армии, прежде всего, нужны люди с боевым опытом. Однако в ВСУ необходимы и специалисты других сфер: водители, IT-специалисты, связисты, поскольку мобилизация осуществляется не только для боевых действий. Одним из возможных направлений службы в таких случаях есть работа в штабе. Поэтому армия нуждается в профессионалах с разных специальностей.

Следовательно, мобилизации подлежат следующие группы военнообязанных:

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны или ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения и имеют военный опыт.

Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые пригодны или ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения и не имеют военного опыта (они должны в течение девяти месяцев повторно пройти военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года, чтобы получить статус "пригодный" или "непригодный").

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые были сняты или исключены из военного учета, но признаны годными или ограниченно годными по состоянию здоровья во время военного положения на основании решения ВЛК (они также должны в течение девяти месяцев повторно пройти военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года, чтобы получить статус "пригодный" или "непригодный").

Предельный возраст для мобилизации остается неизменным и не касается мужчин, достигших 60-летнего возраста.

Также добровольно поступить на военную службу могут:

Женщины до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья.

Призывники в возрасте от 18 до 27 лет (от 25 лет по новому закону), ранее не выполнявшие срочную службу – на службу по контракту.

Люди с инвалидностью и получившие право на отсрочку от мобилизации.

В некоторых случаях мобилизации могут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, в частности, если они:

Офицер запаса.

Лица, прошедшие срочную военную службу.

Прошли военную службу в других странах до обретения гражданства Украины.

Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, не подпадающие под указанные категории, могут призваться в армию добровольно, заключив контракт на прохождение службы.

В Министерстве обороны также подчеркнули, что находящиеся на военном учете женщины, в частности женщины-медики, могут быть призваны в ВСУ или привлечены для выполнения оборонных работ во время военного времени только по их собственному желанию.

Также мужчины, имеющие отсрочку от мобилизации, могут добровольно вступить в ВСУ, но служба для них будет возможна только вне места жительства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, кто из мужчин имеет право на отсрочку с 1 июля. После вступления в силу нового закона о мобилизации право на нее потеряли некоторые студенты, а также должники по алиментам.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине действует система экономического бронирования рабочих, призванная вывести из тени сектор нелегального "бронирования". Так украинцы смогут на законных основаниях получить отсрочку, и им не придется давать взятки.

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