Кого могут призвать на службу после обновления данных: в Минобороны ответили

После обновления учетных данных военнообязанных мобилизация в Украине вышла на качественно новый уровень. У представителей ТЦК появилась база, с которой можно формировать Вооруженные силы в соответствии с неотложными потребностями.

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Именно поэтому в ряды Сил обороны прежде всего будут призывать тех, кто имеет военно-учетную специальность, наиболее востребованную в настоящее время. Об этом рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

"В первую очередь новый призыв будет зависеть от военно-учетных специальностей, которые имеют военнообязанные, и запросов военным руководством на определенное количество тех специалистов. То есть вертикаль ТЦК, командование Сухопутных войск, Генштаб, будет работать в соответствии со своей структурой", – отметил он.

Но запросы могут изменяться в зависимости от того, какое оружие поступает в Украину и какая ситуация на линии боевого столкновения, заметил Лазуткин.

По его словам, в настоящее время очень много запросов на операторов БПЛА и роботизированных систем, на представителей ИТ-сферы – потому, что "война становится более современной и технологичной".

"В последнее время увеличилось количество запросов на такие тыловые специальности, как повар или делопроизводитель. Традиционно много запросов на водителей также нужны механики, стрелки и разведчики", - добавил Лазуткин.

Спикер Минобороны подчеркнул, что обновление данных "подтолкнуло людей к тому, чтобы занять активную позицию, взять ответственность за свою судьбу и начать искать себя в украинском войске".

Кроме того, что обновились учетные данные, и теперь уже есть база, с которой можно работать, мы имеем еще и всплеск проактивности колебавшихся людей. Люди морально были готовы защищать Родину, но этот закон стал для них толчком. он.

Как сообщал OBOZ.UA, военнообязанные, не обновившие свои военно-учетные данные до 16 июля, потенциально могут получить наказание по статье 210 КУоАП. Ююрист по военному праву Владимир Романчук рассказал, как избежать штрафов за несвоевременное обновление данных.

Напомним, что в Украине по меньшей мере 6 млн мужчин не обновили свои данные. Наложение штрафа за это предусматривается в течение трех месяцев с даты выявления правонарушения, но не более года с даты его совершения.

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