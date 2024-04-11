Кого не могут мобилизовать в соответствии с новым законопроектом, а кто получит бронь: все категории

После принятия нового закона о мобилизации, которое состоялось 11 апреля, ряд категорий военнообязанных будет иметь право на отсрочку, бронь или снятие с военного учета. Для них будет возможность отсрочки или отмены необходимости исполнения долга встать на защиту Родины.

Об этом говорится в заключении комитета национальной безопасности и обороны, полный текст которого опубликовал в Telegram народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. В частности, в документе говорится, что призыву на воинскую службу во время мобилизации не подлежат военнообязанные:

– Забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными или органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабмином.

– признаные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к воинской службе по состоянию здоровья. Через 6-12 месяцев они должны повторно пройти ВЛК.

– Военнообязанные, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов более чем за три месяца.

– Военнообязанные, имеющие детей до 18 лет, если второй родитель не может исполнять обязанности по уходу.

– Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

– Военнообязанные, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы.

– Народные депутаты Украины, депутаты ВР АР Крым.

– Судьи, судьи КС Украины, члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководитель Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместитель, дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия и другие.

Бронированию подлежат военнообязанные, работающие или проходящие службу:

– в органах госвласти, других государственных органах, органах местного самоуправления в должностях;

– в органах государственной власти, других государственных органах, Национальной полиции Украины, НАБУ, ГБР, органах прокуратуры, БЭБ Украины, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, Службе судебной охраны, в судах и других;

– на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи;

– на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в том числе конечные бенефициарные владельцы таких предприятий, которые не являются их работниками.

Кто подлежит снятию военнообязанных с учета

Из воинского учета призывников (кроме СБУ и разведки):

– те, кто достиг 25-летнего возраста;

– выбывшие в другую местность Украины и вставшие на военный учет в другом ТЦК и СП по новому месту жительства;

– призванные, направленные или принятые на военную службу или обучение;

– прошедшие базовую общевойсковую подготовку;

– непригодные к военной службе по состоянию здоровья после подтверждения решения комиссией высшего уровня;

– те, кто получил специальные звания рядового, сержантского, офицерского состава по окончании учебных заведений;

– направленные на альтернативную (невоенную) службу;

– направленные для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера.

Из воинского учета военнообязанных:

– выбывшие в другую местность и стал на учет по новому месту жительства;

– призванные или принятые на военную службу или обучение в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;

– направленные для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

– зачисленные в военный оперативный резерв и другие.

Из воинского учета резервистов:

– выбывшие в другую местность и ставшие на воинский учет по новому месту жительства;

– призванные или принятые на военную службу или обучение;

– принятые на службу в органы и подразделения гражданской защиты;

– достигшие предельного возраста пребывания на службе в военном резерве или исключенные из воинского оперативного резерва;

– направленные для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера и другие.

Исключению из воинского учета подлежат умершие лица, признанные безвестно отсутствующими или объявленные умершими, прекратили гражданство Украины, признанные непригодными к военной службе, достигли предельного возраста пребывания в запасе.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 11 апреля депутаты ВРУ большинством голосов приняли закон о мобилизации в Украине №10449 во втором чтении. "За" проголосовали 283 парламентария.

– Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что военнослужащие, которые были освобождены после плена, теперь имеют право на демобилизацию. Эта норма предусмотрена в новом законе №10449, принятом сегодня Верховной Радой.

– В то же время норму о демобилизации военных 36 месяцев непрерывной воинской службы из документа исключили. Решение убрать норму о демобилизации поддержали 227 депутатов.

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