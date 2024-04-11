В принятом в Раде законе о мобилизации нет нормы о демобилизации: что это значит

11 апреля депутаты Верховной Рады Украины приняли закон о мобилизации, однако норму о демобилизации из него исключили. Соответствующая норма предусматривала увольнение военных после 36 месяцев непрерывной военной службы.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, решение убрать норму о демобилизации поддержали 227 депутатов.

"Демобилизации в этом законопроекте не будет. Комитет подал правку, чтобы забрать норму о демобилизации, это решение только что поддержали. За – 227 голосов: "Слуги", ОПЗЖ, депутатские группы и решающими стали 2 голоса от "Батькивщины", – сообщил нардеп.

Решение об изъятии из закона нормы о демобилизации военных прокомментировал представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин во время телемарафона. Он подчеркнул, что таким было пожелание Генерального штаба в связи с оперативной ситуацией на фронте и угрозами, которые возникают перед государством.

"Норма о демобилизации, как вы знаете, в первом чтении имелась – через 36 месяцев. И каждый фактически видел, что она была в законопроекте. Но пока были пожелания от Генерального штаба, который понимает оперативную ситуацию, понимает угрозы и риски, что стоят перед государством. Мы не можем сейчас принимать поспешные решения. Понятно, что популистских мнений очень и очень много", – заявил Лазуткин.

Он также отметил, что важно отдавать себе отчет, что эскалация и агрессия России продолжаются, и наступление фактически происходит по всей линии фронта. Поэтому сейчас ослабить Вооруженные силы Украины нельзя.

"Очевидно, есть поручение от парламентского комитета разработать новый закон, который будет касаться непосредственно ротации и демобилизации, в течение восьми месяцев", – пояснил спикер.

Представитель Министерства обороны подчеркнул важность этого документа.

"Понятно, что люди, которые изначально воюют и держат оборону с 2022 года и устают, и истощаются, но вместе с тем нужно пополнение, и очень много норм нужно будет урегулировать", – добавил Лазуткин.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады 11 апреля большинством голосов приняли закон о мобилизации в Украине №10449 во втором чтении. "За" проголосовали 283 парламентария. Теперь документ должен быть подписан спикером Верховной Рады и президентом Украины. Только после этого он может вступить в силу.

Напомним, что командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль выступил в Верховной Раде перед рассмотрением законопроекта о мобилизации №10449. Содоль с трибуны призвал проголосовать за проект закона, объяснив, что это необходимо для победы Украины.

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