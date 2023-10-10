Количество погибших в результате удара РФ по Грозе возросло: пять человек до сих пор числятся пропавшими без вести

В результате российского ракетного удара по Грозе на Харьковщине погибли по меньшей мере 53 человека. Это данные на 10 октября, которые касаются личностей, смерть которых подтвердили в ходе экспертиз и опознаний.

Количество погибших может увеличиться. До сих пор пять граждан числятся пропавшими без вести. Об этом утром во вторник, 10 октября, на брифинге заявил начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

Он объяснил, что ДНК-экспертизы останков продолжаются. "Мы идентифицировали по состоянию на данный момент 53 погибших. Поэтому можно заявить, что на сегодняшний день у нас увеличилось количество погибших. А учитывая еще неидентифицированные части тела и заявления о без вести пропавших – окончательное количество может увеличиться", – сказал представитель правоохранительного органа.

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Всего после трагедии 5 октября, когда войска РФ ударили по сельскому кафе-магазину ракетой, полиция получила 22 заявления о пропавших без вести. Четыре не подтвердились – людей нашли живыми. 13 пропавших мирных жителей идентифицировали среди жертв вражеской атаки. Осталось еще пять заявлений. Эксперты работают над тем, чтобы оперативно установить, кому принадлежат тела и фрагменты.

Болвинов сказал, что уже было исследовано 135 остатков. "Без перерыва мы собираем останки гражданских людей. С первой минуты, несмотря на сверхсложные моральные условия, мы собирали останки убитых в селе Гроза и устанавливали этих людей. Изуродованные тела приходилось собирать по частям... Мы делаем это до сих пор", – заявил он.

"ДНК-лаборатории работают круглосуточно уже пятые сутки. Криминалисты и следователи тоже", – подчеркнул Болвинов.

Как писал OBOZREVATEL:

– Взрыв в селе Гроза прогремел 5 октября около 13:24. Оккупанты совершили прицельный удар ракетой "Искандер" по зданию кафе-магазина, где в это время люди собрались на поминальный обед по односельчанину-военнослужащему. На место военного преступления ВС РФ будет отправлена полевая группа ООН.

– Среди жертв прилета вражеской ракеты – молодые супруги Денис и Нина Козырь. По отцу Дениса в тот трагический день были поминки. Нине было всего 20, до 21-летия она не дожила девять дней.

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