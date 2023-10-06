В селе Гроза ищут двоих детей после удара РФ: они могут быть среди неопознанных тел

В результате удара войск РФ по кафе в селе Гроза на Харьковщине 5 октября, по данным местных властей, погибли по меньшей мере 52 человека, шестеро получили ранения. Неизвестной остается судьба четырех человек, в том числе двоих детей.

Пропавшие дети могут быть среди погибших, тела которых до сих пор не удалось идентифицировать. Об этом заявил начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

"Обновленная информация по террористическому акту россиян в селе Гроза: погибшие - 51; раненые - 6 (состояние тяжелое, стабильное), пропавшие без вести - 4, из них 2 детей (могут быть среди неопознанных). Работа СУ ГУНП - дополнительный обзор места происшествия ; отбор ДНК у родственников погибших и пропавших без вести; осмотр тел погибших; работа по установлению лиц, которые, возможно, причастны к теракту! Дополнительную информацию будем сообщать", – написал он около 9 часов утра 6 октября.

Уже после этого стало известно об увеличении числа погибших: по состоянию на 11:00 сообщалось о 52 убитых Россией жителях села.

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Напомним, об ударе по кафе под Купянском, где проходили поминки военнослужащего, стало известно после обеда 5 октября. Ни одного действующего военного там не было, в заведении собрались местные жители, в том числе и с детьми.

По словам местных жителей, одним ударом оккупанты уничтожили пол села. Один из мужчин, потерявший родных в Грозе, рассказал, что узнал среди погибших брата, кума и соседей.

Под завалами кафе погибли целые семьи, в том числе и семья военного, почтить память которого собрались люди.

Мир был в шоке очередным терактом РФ в Украине. Так, в Германии после удара РФ по Грозе заявили, что Россия должна ответить, ведь совершила военное преступление. А в США, ЕС и ООН осудили РФ за удар по селу Гроза, где было убито более 50 человек, подчеркнув, что "безнаказанности за военные преступления не будет".

Спасатели до сих пор разбирают завалы, разыскивая под ними тела людей. Односельчане же безвинных жертв России несут на место очередного военного преступления агрессора цветы и игрушки.

Местные жители говорят: после удара РФ практически в каждом доме в Грозе – по меньшей мере по одному, а то и по три-пять гробов.