'В каждом доме – по гробу': жительница Грозы рассказала о трагедии, на место удара РФ несут цветы. Фото и видео

В результате ракетного удара войск РФ по кафе в селе Гроза Харьковской области, когда люди собрались там, чтобы помянуть погибшего на войне воина-односельчанина, погибли более 50 мирных жителей. По словам женщины, которая родилась и выросла в Грозе, сейчас гробы там стоят в каждом доме.

На месте разрушенного оккупантами заведения продолжаются поисковые работы, к кафе, которое стало могилой для десятков людей, их односельчане несут цветы и игрушки. Жуткие фото и видео с места военного преступления РФ опубликовали "Радио Свобода" и "Общественное".

Жители Грозы, оставшиеся в живых после ракетного удара войск РФ 5 октября, говорят: гробы сейчас стоят в каждом доме села. Захватчики убили целые семьи грозовчан.

"Одной ракетой, или чем они там... похоронили все село. В каждом доме теперь будет стоять не один гроб, а сразу пять гробов, три гроба... Я не знаю... Нас остались единицы. Нет ничего. Все село там, и боюсь туда идти, смотреть в ту сторону", – рассказала журналистам одна из жительниц Грозы.

Видео дня

В кафе во время ракетного удара РФ погибла ее подруга вместе со всей семьей.

По состоянию на 11:00 6 октября известно о 52 погибших в результате удара по Грозе: в больнице скончался один человек.

По словам главы Харьковской ОВО Олега Синегубова, на месте продолжают работать экстренные службы.

"Завалы уже разобраны, сейчас происходит идентификация части тел погибших. В больницах находятся 6 пострадавших. Они имеют сложные ранения, медики делают все необходимое, чтобы им помочь", – отметил он.

Как рассказал корреспондент "Общественного", взрывы и разрывы кассетных боеприпасов в Грозе были слышны и сегодня утром. На время тревоги поисковые работы были приостановлены. Когда она закончилась, спасатели продолжили разбирать развалины уничтоженного здания, ища под ними остатки тел погибших.

Между тем односельчане безвинных жертв России несут на место гибели десятков людей цветы и игрушки.

Напомним, об ударе по кафе под Купянском, где проходили поминки военнослужащего, стало известно после обеда 5 октября. Ни одного действующего военного там не было, в заведении собрались местные жители, в том числе и с детьми.

По словам местных жителей, одним ударом оккупанты уничтожили пол села. Один из мужчин, потерявший родных в Грозе, рассказал, что узнал среди погибших брата, кума и соседей.

Под завалами кафе погибли целые семьи, в том числе и семья военного, почтить память которого собрались люди.

Мир был шокирован очередным терактом РФ в Украине. Так, в Германии после удара РФ по Грозе заявили, что Россия должна ответить, ведь совершила военное преступление. А в США, ЕС и ООН осудили РФ за удар по селу Гроза, где было убито более 50 человек, подчеркнув, что "безнаказанности за военные преступления не будет".