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"В каждом доме – по гробу": жительница Грозы рассказала о трагедии, на место удара РФ несут цветы. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
636
'В каждом доме – по гробу': жительница Грозы рассказала о трагедии, на место удара РФ несут цветы. Фото и видео

В результате ракетного удара войск РФ по кафе в селе Гроза Харьковской области, когда люди собрались там, чтобы помянуть погибшего на войне воина-односельчанина, погибли более 50 мирных жителей. По словам женщины, которая родилась и выросла в Грозе, сейчас гробы там стоят в каждом доме.

На месте разрушенного оккупантами заведения продолжаются поисковые работы, к кафе, которое стало могилой для десятков людей, их односельчане несут цветы и игрушки. Жуткие фото и видео с места военного преступления РФ опубликовали "Радио Свобода" и "Общественное".

Жители Грозы, оставшиеся в живых после ракетного удара войск РФ 5 октября, говорят: гробы сейчас стоят в каждом доме села. Захватчики убили целые семьи грозовчан.

"Одной ракетой, или чем они там... похоронили все село. В каждом доме теперь будет стоять не один гроб, а сразу пять гробов, три гроба... Я не знаю... Нас остались единицы. Нет ничего. Все село там, и боюсь туда идти, смотреть в ту сторону", – рассказала журналистам одна из жительниц Грозы.

Видео дня

В кафе во время ракетного удара РФ погибла ее подруга вместе со всей семьей.

По состоянию на 11:00 6 октября известно о 52 погибших в результате удара по Грозе: в больнице скончался один человек.

По словам главы Харьковской ОВО Олега Синегубова, на месте продолжают работать экстренные службы.

"Завалы уже разобраны, сейчас происходит идентификация части тел погибших. В больницах находятся 6 пострадавших. Они имеют сложные ранения, медики делают все необходимое, чтобы им помочь", – отметил он.

Как рассказал корреспондент "Общественного", взрывы и разрывы кассетных боеприпасов в Грозе были слышны и сегодня утром. На время тревоги поисковые работы были приостановлены. Когда она закончилась, спасатели продолжили разбирать развалины уничтоженного здания, ища под ними остатки тел погибших.

"В каждом доме – по гробу": жительница Грозы рассказала о трагедии, на место удара РФ несут цветы. Фото и видео
"В каждом доме – по гробу": жительница Грозы рассказала о трагедии, на место удара РФ несут цветы. Фото и видео
"В каждом доме – по гробу": жительница Грозы рассказала о трагедии, на место удара РФ несут цветы. Фото и видео
"В каждом доме – по гробу": жительница Грозы рассказала о трагедии, на место удара РФ несут цветы. Фото и видео

Между тем односельчане безвинных жертв России несут на место гибели десятков людей цветы и игрушки.

"В каждом доме – по гробу": жительница Грозы рассказала о трагедии, на место удара РФ несут цветы. Фото и видео
"В каждом доме – по гробу": жительница Грозы рассказала о трагедии, на место удара РФ несут цветы. Фото и видео
"В каждом доме – по гробу": жительница Грозы рассказала о трагедии, на место удара РФ несут цветы. Фото и видео
"В каждом доме – по гробу": жительница Грозы рассказала о трагедии, на место удара РФ несут цветы. Фото и видео
Село Гроза находится недалеко от Купянска.

Напомним, об ударе по кафе под Купянском, где проходили поминки военнослужащего, стало известно после обеда 5 октября. Ни одного действующего военного там не было, в заведении собрались местные жители, в том числе и с детьми.

По словам местных жителей, одним ударом оккупанты уничтожили пол села. Один из мужчин, потерявший родных в Грозе, рассказал, что узнал среди погибших брата, кума и соседей.

Под завалами кафе погибли целые семьи, в том числе и семья военного, почтить память которого собрались люди.

Мир был шокирован очередным терактом РФ в Украине. Так, в Германии после удара РФ по Грозе заявили, что Россия должна ответить, ведь совершила военное преступление. А в США, ЕС и ООН осудили РФ за удар по селу Гроза, где было убито более 50 человек, подчеркнув, что "безнаказанности за военные преступления не будет".

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