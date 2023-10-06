"Верховный комиссар глубоко шокирован": в ООН заявили, что направят экспертов в Грозу на место удара РФ

В село Гроза Харьковской области, по которому Россия совершила ракетный удар 5 октября, будет направлена полевая группа ООН. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Волкер Тюрк "глубоко шокирован" и осудил убийство мирных жителей.

Об этом 6 октября сообщила пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Тросселл. Ее процитировал Sky News.

"Верховный комиссар ООН по правам человека, который своими глазами увидел ужасающие последствия таких ударов, глубоко шокирован и осуждает эти убийства", – сказала представительница УВКПЧ.

В организации хотят установить детали происшествия, поговорить с выжившими и собрать дополнительную информацию.

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Журналисты британского телеканал Sky News отметили, что в результате атаки по кафе и магазину погибли по меньшей мере 55 человек.

Начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко днем 6 октября заявлял, что российский ракетный удар забрал жизни по меньшей мере 52 мирных жителей. Шесть получили ранения. Неизвестной оставалась судьба еще четырех человек, в том числе двух детей.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Германии после удара ВС РФ по Грозе заявили, что Россия должна ответить, ведь совершила военное преступление. А в США, ЕС и ООН осудили страну-агрессора за атаку по селу, подчеркнув: "Безнаказанности за военные преступления не будет".

– В Грозе в результате прилета вражеской ракеты вместе с родными и односельчанами погибли молодые супруги Денис и Нина Козырь. По отцу Дениса в тот трагический день были поминки. Нине было всего 20, до 21-летия она не дожила девять дней.

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