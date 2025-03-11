Колонна остановлена, танки уничтожены: бойцы РУБпАК 'Феникс' отбили вражеский штурм на Донетчине. Видео

На передовой в Донецкой области рота ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" ГПСУ отбила штурм российских оккупантов. Войска страны-агрессора РФ понести потери.

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Государственная пограничная служба Украины поделилась соответствующим видео в официальном Telegram-канале во вторник, 11 марта. Наши защитники рассказали, что захватчики устроили штурм с применением тяжелой техники – нескольких танков, прикрытых дополнительной защитой от дронов (так называемыми мангалами).

Впрочем, оккупантам это не помогло. Пилоты наших FPV-дронов все равно смогли нанести результативные удары по "замангаленным" танкам россиян.

"Колонна остановлена, два "замангаленных" танка уничтожены", – сообщили в Госпогранслужбе.

Чтобы присоединиться к рядам воинов-пограничников РУБпАК "Феникс", можно перейти на сайт по ссылке (https://fxdpsu.com/form) либо позвонить по телефону (+380978888011 и +380958888011).

Как ранее писал OBOZ.UA, за прошедшие сутки (10 марта) украинские бойцы ликвидировали и ранили около 1300 российских захватчиков. Также, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных сил, обезвредили 447 единиц военной техники и вооружения противника.

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