ВСУ за сутки обезвредили 1300 оккупантов и 75 артсистем российской армии – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1300 захватчиков из РФ. Также обезвредили 447 единиц их военной техники и вооружения.

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По состоянию на 11 марта общие потери личного состава российской армии составляют 887 620 (санитарные и безвозвратные). Обновленные данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

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