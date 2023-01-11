Колосс на глиняных ногах, или Эффект от санкций против РФ, в которые мало кто верил

Владимир Путин подписал указ о запрете поставлять российскую нефть в страны, присоединившиеся к потолку цен. А также по любым контрактам с любыми странами, в которых этот потолок прописан. Однако в Москве явно действовали на эмоциях и не просчитали, как это отразится на мировом рынке. Спойлер: Россия все равно окажется в проигрыше.

Видео дня

27 декабря президент РФ подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Этот указ запрещает поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки предусмотрено введение потолка цен.

Указ Владимира Путина об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России будет действовать до 1 июля 2023 года. Что интересно, в указе Путина прямо прописано, что главным инициатором введения ценового потолка на нефть из РФ является… Вашингтон: "США и присоединившиеся иностранные государства ввели..."

Сразу же появились прогнозы последствий этого указа. Российские эксперты допустили падение производства нефти в 2023 году на 700 тыс. баррелей в сутки. А Международное энергетическое агентство предположило, что сокращение будет до уровня минус 1,5 млн баррелей, а при неблагоприятных обстоятельствах – и до 2 млн. Тогда "дыра" в российском бюджете составит уже не 3 трлн рублей, а как минимум вдвое больше.

Агентство экономической информации Bloomberg в начале января оценило влияние эмбарго и потолков цен на экспорт нефти и доходы России. По подсчетам экспертов агентства, за последние четыре недели 2022 года морские поставки российской нефти сократились на 117 тыс. баррелей в сутки до 2,615 млн б/с. В том числе поставки в Китай, Индию, Турцию и с неустановленным местом назначения в сумме составили 2,42 млн б/с. Эффект европейского эмбарго и потолка цен проявился в падении оборачиваемости танкеров из-за длительных сроков доставки в Азию и снижения количества перевозчиков, в принципе готовых иметь дело с российской нефтью.

Это означает, что морские поставки нефти из РФ сейчас выше минимума, но ниже среднегодовых уровней. "Европейский рынок на коротком транспортном плече, который потреблял более 1,5 млн б/с нефти из терминалов в Балтийском, Черном море и в Арктике, практически полностью потерян, – подводит итог Bloomberg. – Его должны заменить длинные перевозки в Азию, гораздо более дорогие и длительные".

Эффект санкций сказался сразу: поступления в "военную казну" Кремля от экспортной пошлины на нефть на неделе до 30 декабря упали на $15 млн до $108 млн. Четырехнедельное среднее падение – на $3 млн до $110 млн. Это самый низкий показатель, отмечает Bloomberg.

В первых числах января цена на российскую нефть упала до $56,51 за баррель по базовой цене. И это без дисконта.

По данным министерства финансов РФ, средняя цена Urals в декабре составляла $50,47 за баррель по сравнению с $66,47 в ноябре. Это минимум с декабря 2020 года. В среднем в 2022 году цена Urals составляла $76,09 по сравнению с $69,0 в 2021 году. Средняя цена Brent в декабре составляла $81,5 по сравнению с $90,8 в ноябре. Таким образом, дисконт Urals к Brent увеличился до рекордных 38%!

Со скидкой российская нефть продается по цене $30-32 за баррель. В то же время в бюджете РФ на 2023 год заложена цена Urals на уровне $70,1 за баррель, а в бюджете на прошлый год – $80. Себестоимость без учета налогов – $40-45 за баррель. То есть по факту российская нефть уже продается дешевле себестоимости.

При этом следует помнить, что каждые отобранные $10 от цены барреля нефти означают потери российского бюджета на 1 трлн рублей в год. Следовательно, рубль продолжает обесцениваться на фоне снижения нефтяных котировок и разочарования инвесторов в перспективах спроса на нефть в Китае.

На графиках – нефть в рублях (важно для оценки бюджетных доходов). Левый график показывает, что рублевая цена упала до 3,3 тыс. за баррель. С учетом накопленной инфляции (а значит, увеличившихся обязательств бюджета) эта цена соответствует рекордному минимуму, зафиксированному в январе 2016 года (правый график).

При $50 за баррель и 10 млн б/с добычи Россия недосчитывается 2,1 трлн. нефтегазовых доходов при заложенных в бюджет 8,9 трлн.

Для сравнения нужно взглянуть на расходы РФ на армию. 5 декабря 2022 года Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете России. Закон предусматривает, что в 2023 году на оборону, безопасность и правоохранительные органы выделят более 9 трлн рублей или $143 млрд.

В 2020 году, когда Россия активно готовилась к войне против Украины, расходы российского бюджета по статье "национальная оборона" составляли 3,2 трлн рублей. То есть даже сумма в 2,1 трлн рублей (точнее, нехватка этих денег) сильно подорвет военные возможности РФ. Но, к сожалению, не уничтожит их полностью.

Однако гораздо важнее – стратегические последствия как потолка цен на российскую нефть, так и встречного запрета на поставки. Следует понимать, что любой сырьевой конкурентный рынок – это рынок покупателя. Продавец может временно дестабилизировать рынок – например, как это сделали монархии Персидского залива в 1973-74 годах или пытается сделать Россия в 2022 году, – но покупатели спустя некоторое время приводят рынок в норму. Появляются новые продавцы, готовые заменить своенравных коллег (как это сделал сам СССР в 1970-х, заменив арабских поставщиков нефти), развитые экономики находят замену товару (как после энергокризиса 1973-74 началось ускоренное развитие АЭС, а сегодня – возобновляемых источников энергии).

В целом общий тренд в развитых странах неизменен в последнее десятилетие – эпоха углеводородов проходит. Нынешний энергокризис только ускоряет этот переход. А поведение России – начатая ею война и шантаж главных покупателей нефти и газа – ускоряет еще больше. По некоторым оценкам, на каждый евро, который Европейский Союз тратит на поддержку Украины, приходится 20 евро, которые в дополнение к изначальным бюджетам выделяются на нужды "зеленого перехода" и в целом на спасение от энергетической зависимости от РФ.

А вот интересный стратегический прогноз, который сделал еще в июне 2012 года американский инвестиционный банк Morgan Stanley: "Нефтяники и другие торговцы энергоресурсами сосут кровь из мировой экономики, их сверхдоходы оборачиваются убытками сотен миллионов домохозяйств во всем мире. Но время дорогой нефти проходит: как и пузырь доткомов когда-то, сырьевой пузырь скоро лопнет. Цены упадут, а рост снова ускорится. Сырьевая мания привела к тому, что огромное состояние оказалось в неподходящих руках. В 2001 году в мире было 29 миллиардеров в энергетическом секторе и 75 миллиардеров в секторе технологий. В 2011 году они поменялись местами: 36 миллиардеров в технологическом и 91 – в энергетическом, преимущественно нефтяном. Потери для них теперь неизбежны, но их убытки обернутся прибылью потребителей во всем мире. Изменится ландшафт мировой экономики: разбогатевшие на продаже сырья страны, такие как Россия и Бразилия, потеряют существенную часть своих доходов, а импортеры сырья – США, Китай, Индия и даже Турция –получат новые преимущества за счет дешевеющих ресурсов".

Как видим, именно это сейчас – спустя 10 лет – и происходит.

А вот еще один сбывшийся прогноз. В декабре 2012 года Национальный совет по разведке (аналитическое отделение Управления директора национальной разведки США) написал в докладе "Глобальные тенденции 2030: Альтернативные миры": "Россия по-прежнему зависит от добычи полезных ископаемых, особенно нефти и газа. Если Россия не сможет создать более диверсифицированную экономику и более либеральное внутригосударственное устройство, она может стать угрозой для региональной и глобальной безопасности".

Американские разведчики представляли тогда три сценария для России. Согласно первому, страна станет партнером Запада по расчету, а не на основе общих ценностей. Второй вариант – Россия вступит в противоречивые отношения с другими государствами и замкнется в себе, но без внешней агрессии. Третий – Россия превратится в страну, которая "доставляет серьезные неприятности", стремится использовать свое военное преимущество для устрашения соседей и доминирования над ними. Но в результате дешевеющая нефть не даст России утвердиться даже в роли регионального государства.

Опять же, и этот прогноз сбывается прямо у нас на глазах.

Газ и нефть – две составляющие крупного углеводородного экспорта России. И хотя газ – это отдельная тема, в конце скажем несколько слов и о нем. Поскольку для "Газпрома" итоги 2022 года оказались печальными: добыча составила 412,6 млрд куб. м. В 2021 году было 514,8 млрд – это был максимум за 13 лет. План на 2022 год был 494,4 млрд, но вышло гораздо меньше, добыча упала на 102,2 млрд куб. м, или почти 20%. Это, в основном, результат "газовой войны": поставки на внутренний рынок сократились лишь на 5,7% (до 243 млрд куб. м), а вот экспорт в дальнее зарубежье упал на 84,2 млрд куб. м – до 100,9 млрд. "Газпром" не раскрывает данные по странам, сообщая лишь о рекордных поставках в Китай. Но они не могут компенсировать разрыв с Европой, которая была для "Газпрома" главным экспортным рынком. Больше не будет.