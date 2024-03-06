Команда, где царит взаимопонимание: в ВСУ показали работу расчета САУ "Богдана". Видео
Войствующие на Таврическом направлении бойцы Вооруженных сил Украины показали, как применяют на передовой отечественную самоходную артиллерийскую установку 2С22 "Богдана". Она бьет на расстояние до 40 км и по дальности ведения огня уступает только САУ Archer.
Об этом рассказали на официальной странице Генерального штаба ВСУ в Facebook. "Воины в видео – важнейшее звено всего артиллерийского механизма – артиллерийского расчета", – отметили там.
За минуту "Богдана" может производить до 6-7 выстрелов. САУ стало еще легче пользоваться после того, как ее оборудовали системой досылания боеприпасов, что делает этот процесс автоматическим, говорят военные.
"Расчет 2С22 "Богдана", который больше похож на семью – это единственный и наиболее гарантированный залог успеха. Это команда, где царит взаимопонимание, уважение и осознание общности всех целей Вооруженных сил Украины для совместной победы над врагом", – говорится в сообщении.
Ролик, опубликованный Генштабом, подтверждает эти слова. На нем видно, как слаженно работает расчет "Богданы", который осуществляет контрбатарейную борьбу, а также работает по живой силе, блиндажам и технике противника.
Командир батареи рассказал, что в большинстве своем они ведут огонь по вражеским целям после того, как их зафиксирует наш БПЛА. "Цели приходят на меня, а я уже подаю координаты на батарею, а после выстрелов уже идет корректировка за счет БПЛА", – говорит он.
Как сообщал OBOZ.UA, новые САУ 2С22 "Богдана" стреляют НАТОвским 155 мм калибром на расстояние более 40 километров, опережая советско-российские системы по дальности работы почти вдвое. Украинские воины говорят, что разница между старыми и новыми "Богданами" колоссальная.
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