Камандир "Грузинского легиона", который воюет на стороне Сил обороны Украины против российских оккупационных войск, Мамука Мамулашвили заявил, что его отравили. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное и он продолжает свою деятельность в обычном режиме.

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В комментарии "Радио Свобода" военный сказал, что отравление произошло несколько месяцев назад. Он обратился в клинику с жалобами на резкую боль в животе.

Однако в медицинском учреждении, где лечился Мамулашвили, не смогли установить точную причину боли. Его анализы отправили в лабораторию в Германию.

Согласно полученному токсикологическому заключению, в его организме в избыточном количестве обнаружены три токсичных вещества: мышьяк, ртуть и олово.

"Причину воспаления выяснить не смогли, поэтому начали расследование. На данный момент токсикологические показатели снизились. Дело в том, что показатели были высокими. Как мне объяснили, это смешивается с пищей в виде порошка. Проведено длительное лечение, имело место воспаление различных органов – печени и других", – сказал военный.

По словам Мамулашвили, это был третий случай, когда кто-то пытался отравить его. Также российские пропагандистские СМИ неоднократно сообщали о его якобы гибели.

Как сообщал OBOZ.UA, агенты ГРУ РФ могут быть причастны к случаям "гаванского синдрома" у дипломатов из США и Канады. Симптомы этой болезни наблюдались именно тогда и там, куда приезжали сотрудники воинской части ГРУ, которую связывают с рядом громких отравлений "Новичком".

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