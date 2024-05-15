"Командир – неадекват": у ликвидированных оккупантов на Харьковщине нашли рапорты на отказ от штурма. Фото
Российские захватчики, участвовавшие в наступлении на Харьковщине, отказывались идти на штурм села Огурцово. Свой отказ они объясняли тем, что их командир роты вел себя неадекватно и не считался с потерями.
Об этом оккупанты писали в объяснительных записках командиру своего батальона. Их нашли у уже ликвидированных солдат РФ у села Старица Харьковской области, пишет "Униан".
"Причиной отказа от данного приказа является то, что командир роты находился в неадекватном состоянии, не докладывал реальное положение, не оценивал риски", – писал военный страны-агрессора.
Он добавил, что командир их роты не обращал внимание на то, что 1-й и 4-й взвод, которые ранее отправились на штурм, не имели успеха и "вероятнее всего погибли".
Объяснительные захватчиков датированы 11 мая 2024 года.
Как сообщал OBOZ.UA, на фронте по состоянию на 14 мая тяжелее всего на Харьковщине и Донетчине, заявил президент Владимир Зеленский. Пока рано делать выводы, но ситуация контролируемая.
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