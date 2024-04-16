Командовал боем 10 часов, несмотря на тяжелое ранение: в сети рассказали о защитнике из Канады, погибшем в Украине. Фото

Во время штурма на фронте в Сумской области погиб командир "Нормандской бригады" – доброволец из Канады на позывной "Хрульф", который с тяжелым ранением десять часов руководил боем. В Украине он хотел защитить невинных людей, а еще создать подразделение типа Французского легиона и поощрял иностранных военных воевать за нашу страну.

Защитнику было 38 лет, в память о нем на импровизированном мемориале на Майдане Незалежности побратимы оставили флажок. По данным канадских СМИ, его звали Жан-Франсуа Ратель, а больше о нем рассказали в сюжете ТСН.

"Как же здесь много людей. Слишком много", – сказал британский доброволец на позывной "Хорс" на фоне поляны, которая стала местом чествования погибших военных и где среди флагов Украины виднеется немало иностранных.

Уроженец провинции Квебек "Хрульф" был спецназовцем, в 2002-2005 годах служил специалистом по артиллерии в канадской армии, а затем – во Французском иностранном легионе. Впервые в Украину приехал еще в 2017 году – хотел понять, что происходит на Донбассе.

Недавно канадская газета The Globe and Mail опубликовала материал о бойце, отметив, что в Украину его привлекла любовь – здесь он женился, а "Нормандскую бригаду" сначала сформировал для защиты родного села своей жены на юге. И хотя позже развелся, ветеран Вооруженных сил Канады остался в Украине и продолжал защищать ее от российских оккупантов. Его побратим и близкий друг "Хорс" говорит, что он хотел защитить невинных людей.

"Он обладал большой любовью и страстью к Украине, к людям и культуре, и его мотивация была бороться против захватчиков, которые убивают невинных людей. Он бывший солдат, спецназовец, он знал, что может помочь. Организовал "Нормандскую бригаду" как боевое подразделение в начале 2022 года, они воевали в самых сложных участках на северо-востоке вблизи Новозлатополя. Многие из этих операций были засекречены", – рассказал боец.

Подразделение "Хрульфа" участвовало в боях на Запорожье, впоследствии присоединилось к отдельному штурмовому батальону Украинской добровольческой армии "АРЕЙ". Заместитель командира говорит, что канадец собирал вокруг себя опытных иностранных военных.

Его подразделение привлекалось к штурмовым действиям. Последний бой "Хрульф" принял в районе Великой Писаревки на Сумщине.

"Там были такие ожесточенные контактные бои. В одной из таких операций погиб Руф. Он получил такое тяжелое ранение в голову. Его ребята передали, что командир "200". Потом их начали крыть КАБами, все ребята переместились в подвальное помещение. Через полчаса, когда бомбардировка закончилась, дверь открывается и он стоит на ногах. Даже после такого ранения он встал на ноги и затем участвовал в координировании действий своей группы", – вспомнил военный.

Но ранение "Хрульфа" было смертельным. Боевой медик "Мобиус" говорит: вероятнее всего, у него попал российских снайпер.

"Мы думали, что погиб, но он почти сразу начал вставать после выстрела. И продолжал сражаться даже с таким тяжелым ранением и оставался в сознании следующие 10-12 часов, продолжая отдавать команды. Сначала поднялся, сумел добраться до меня и я придавал ему медпомощь – насколько мог, учитывая ситуацию. Но с медицинской точки зрения мало что можно сделать на месте после такого типа травмы", – рассказал боевой медик.

Из-за плотного обстрела сразу эвакуировать "Хрульфа" было невозможно. Похоронили командира в Украине. А в родной стране в честь погибшего военного 83-е подразделение Королевского канадского легиона устроило церемонию возложения мака. Это традиция, когда друзья и ветераны друг за другом вкладывают свои маки в венок как символ памяти и уважения.

В том же бою на Сумщине пропали без вести украинец, швед и американец. Так что на Майдан Незалежности кроме канадского, британец "Хорс" принес еще три флажка. Теперь он командир "Нормандской бригады". Говорит, что продолжить дело побратима – это его обязанность.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне в Украине погиб 37-летний доброволец Стефан из Германии. Он защищал нашу страну в рядах Интернационального легиона с апреля 2022 года, был руководителем группы разведки спецподразделения.

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