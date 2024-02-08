Командовал обороной Киева и освобождением Харьковщины: чем отличился новый главнокомандующий ВСУ Сырский

8 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский принял решение о смене главнокомандующего. На высший военный пост глава государства назначил 58-летнего генерал-полковника Александра Сырского.

Сырский был командующим многочисленнейшим видом Вооруженных сил – Сухопутных войск. Опытный генерал руководил обороной Киева и наступательными операциями в Харьковской области. OBOZ.UA собрал основные факты по биографии и военной карьере нового главкома.

Александр Сырский родился 26 июля 1965 г. в селе Новинки Владимирской области России – на тот момент Российской Советской республики. Однако большая часть его жизни связана с Украиной и службой в рядах ВСУ.

Первое военное образование Сырский получил в 1986 году в Московском высшем общевойсковом командном училище.

После провозглашения независимости начал служить в Нацгвардии, а затем в ВСУ.

В 1996 году окончил Академию Вооруженных Сил Украины (оперативно-тактический уровень), а в 2005 – Национальный университет обороны (оперативно-стратегический уровень). Учебные заведения закончил с отличием.

Путь на военной службе

В 1986 году Сырский начал службу командиром мотострелкового взвода, а с 1993 командовал мотострелковым батальоном 6-й дивизии Нацгвардии в Чугуеве.

В 2000-х годах Сырский командовал 72 механизированной дивизией в городе Белая Церковь. Был вовлечен в сотрудничество Украины с НАТО.

В 2009 году он получил звание генерал-майора. С 2013 года Александр Сырский занимал должность заместителя начальника Главного командного центра ВСУ. Отвечал за сотрудничество с НАТО, участвовал в переговорах по реформированию украинской армии по стандартам Североатлантического союза.

Зимой 2015 года Сырский был одним из главных командиров АТО во время боев за Дебальцево. Ему удалось вывести украинскую группировку из почти окруженного россиянами города. За эту операцию Александр Сырский был награжден орденом Богдана Хмельницкого.

С 2016 года он возглавлял Объединенный оперативный штаб, координировавший действия украинских военных на Донбассе, получил звание генерал-лейтенанта.

В 2017 – Сырский стал командующим АТО, которую позже сменила ООС.

С 2019 года руководил Сухопутными войсками. Сначала был назначен командующим Объединенными силами на территории проведения военной операции на востоке Украины, а с 5 августа 2019 – командующим Сухопутными войсками ВСУ.

В 2020 году Александр Сырский получил звание генерал-полковника.

Таким образом, Александр Сырский прошел все ступени военной карьеры командующего – от командира взвода до заместителя начальника Генштаба ВСУ.

Оборона Киева и освобождение Харьковщины

В начале полномасштабного вторжения России именно Александр Сырский был ответственен за оборону Киева, за что получил звание "Герой Украины".

Он приказал военно-учебным центрам создать специальные временные батальоны и доставил в столицу артиллерийские системы, обычно используемые для обучения.

"Сырский разделил город и прилегающие к нему районы на сектора и назначил управлять каждым районом генералов из военно-учебных центров, создав четкую цепочку субординации, которой подчинялись бы все украинские воинские части и службы безопасности. Тактические решения офицерам на местах разрешалось принимать немедленно, без необходимости консультироваться со штабом", – так описал The Washington Post подготовку Сырской обороны Киева.

Осенью 2022-го Сырский был одним из командующих контрнаступлением на Харьковщине.

"Александр Сырский – из тех опытных офицеров, которые готовятся ко всем непредсказуемым обстоятельствам. Даже к тем сценариям, которые сам он считает крайне маловероятными", – написала о Сырском в 2022 году The Washington Post.

В результате контрнаступления ВСУ оккупационные силы сначала были отброшены от Харькова на относительно безопасное расстояние, превышающее дальность артиллерийского огня, после чего Силы обороны двинулись дальше – в ходе Харьковской операции освободили Изюм, Балаклею, Купянск, затем уже на Донетчине было уволено Святогорск.

В сентябре 2022-го, после наступления в Харьковской области, Минобороны Украины назвало имя Сырского среди создателей побед ВСУ – одним из "атлантов, держащих операцию на своих плечах".

В дальнейшем Сырский командовал одной из самых сложных операций – на Бахмутском направлении, где ВСУ нанесли колоссальные потери оккупантам. Военный подчеркивал, что под Бахмутом "Украина обескровливала противника, всеми силами пытавшегося взять город".

Во время летнего контрнаступления 2023 года украинские военные продвинулись на южном и северном флангах Бахмута. Сам город находится под контролем врага, но ВСУ находятся в активной обороне.

Сейчас эпицентром боевых действий на востоке остается Авдеевка, Купянск и Бахмутское направление. Александр Сырский регулярно посещает передовые позиции защитников, анализируя на месте тактику боя и определяя проблемные вопросы.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 февраля президент Владимир Зеленский объявил во время вечернего видеообращения, которое приняло решение об освобождении от должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Новым главкомом президент назначил командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.