Расследователи идентифицировали военного преступника армии РФ с позывным "Жнец", который участвует в боях против Украины в должности командира штурмового взвода. Его зовут Николай Кретов, ему 38 лет, а в Тульской области его ждут жена и четверо детей.

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Личность россиянина раскрыла OSINT-секция группы "Информационное сопротивление", сообщили в Telegram-канале сообщества 23 мая. Как выяснилось, Николай Валерьевич Кретов – уроженец города Ефремов Тульской области.

Дата рождения – 1 декабря 1986 года.

Николай Кретов женат, растит четверых детей.

Он принимает непосредственное участие в боях на территории Украины. Позывной – "Жнец".

Оккупант имеет должность командир штурмового взвода, неоднократно участвовал в штурмах на Донецком направлении.

За участие в агрессии против Украины в РФ удостоен "ордена мужества".

Адрес оккупанта: Тамбовская область, поселок Первомайский, ул. Советская, 169.

Паспорт гражданина России 6822227605, выдан 18 ноября 2022 года УФМС России по Тамбовской области.

ИНН 711310637870, СНИЛС 10755708662.

Номера телефонов: 79290162588, 79537273572, 71122334455.

Дома ремонтировал бытовую технику

Как выяснил OBOZ.UA, на днях российские СМИ написали о "подвигах" Кретова. По их данным, оккупант участвует в так называемой СВО с лета 2024 года и с тех пор дважды был ранен.

В Первомайском Кретов известен как мастер по ремонту электроники и бытовой техники, но в последнее время жил и работал в Москве.

Кремлевские пропагандисты пишут, что захватчика наградили за "успешное выполнение боевых задач" во время штурма позиций Сил обороны Украины.

В настоящее время он якобы служит "командиром мотострелкового взвода" на Лиманском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях оккупанты похвастались якобы захватом села Вольное Поле в Донецкой области и распространили видео, на котором размахивают триколором. Однако в ВСУ рассказали, что на самом деле радость россиян длилась недолго, поскольку уже через несколько минут после "съемок" их настигла карма.

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