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"Съемки" длились недолго: ВСУ ликвидировали оккупантов, которые выдали фейк о "захвате" Вольного Поля в Донецкой области. Видео

Анна Паскевич
War
3 минуты
3,9 т.
'Съемки' длились недолго: ВСУ ликвидировали оккупантов, которые выдали фейк о 'захвате' Вольного Поля в Донецкой области. Видео

Российские оккупанты похвастались в сети якобы захватом села Вольное Поле в Донецкой области, распространив видео, на котором размахивают своим триколором. Однако радость захватчиков длилась недолго, поскольку уже через несколько минут после "съемок" их настигла карма от Вооруженных сил Украины.

Видео дня

Отпор россиянам дали воины 15-го отдельного горно-штурмового батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады вместе и 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщила пресс-служба 128-й ОГШБр.

Как отмечается, группа российских захватчиков добралась до села Вольное Поле. На радостях один из них начал размахивать триколором – видео этого момента россияне недавно распространили в соцсетях.

"Съемки" длились недолго: ВСУ ликвидировали оккупантов, которые выдали фейк о "захвате" Вольного Поля в Донецкой области. Видео

Однако радость оккупантов в разрушенном селе длилась недолго.

"Съемки" длились недолго: ВСУ ликвидировали оккупантов, которые выдали фейк о "захвате" Вольного Поля в Донецкой области. Видео

Через несколько минут после "съемки" бойцы 15-го ОГШБ 128-й ОГШБр вместе с побратимами из 31-й ОМБр показали оккупантам, какая судьба ждет их в Украине.

"Съемки" длились недолго: ВСУ ликвидировали оккупантов, которые выдали фейк о "захвате" Вольного Поля в Донецкой области. Видео

"Вольное Поле под украинским контролем!" – говорится в публикации.

"Съемки" длились недолго: ВСУ ликвидировали оккупантов, которые выдали фейк о "захвате" Вольного Поля в Донецкой области. Видео

Военные также иронизируют, что оккупант, который размахивал российским флагом, "вероятно, по ошибке" вытащил его вместо белого.

"Съемки" длились недолго: ВСУ ликвидировали оккупантов, которые выдали фейк о "захвате" Вольного Поля в Донецкой области. Видео

"История умалчивает... И непосредственные участники событий тоже замолчали", – заявили в 128-й ОГШБр.

"Съемки" длились недолго: ВСУ ликвидировали оккупантов, которые выдали фейк о "захвате" Вольного Поля в Донецкой области. Видео
"Съемки" длились недолго: ВСУ ликвидировали оккупантов, которые выдали фейк о "захвате" Вольного Поля в Донецкой области. Видео
"Съемки" длились недолго: ВСУ ликвидировали оккупантов, которые выдали фейк о "захвате" Вольного Поля в Донецкой области. Видео
"Съемки" длились недолго: ВСУ ликвидировали оккупантов, которые выдали фейк о "захвате" Вольного Поля в Донецкой области. Видео
"Съемки" длились недолго: ВСУ ликвидировали оккупантов, которые выдали фейк о "захвате" Вольного Поля в Донецкой области. Видео
"Съемки" длились недолго: ВСУ ликвидировали оккупантов, которые выдали фейк о "захвате" Вольного Поля в Донецкой области. Видео
"Съемки" длились недолго: ВСУ ликвидировали оккупантов, которые выдали фейк о "захвате" Вольного Поля в Донецкой области. Видео
"Съемки" длились недолго: ВСУ ликвидировали оккупантов, которые выдали фейк о "захвате" Вольного Поля в Донецкой области. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Института изучения войны, Силы обороны Украины недавно продвинулись на Курщине, а также имели успехи в районах Боровой и Торецка. Военные РФ в свою очередь тоже имели продвижение в Курской области и продвинулись в районе Часова Яра, на Торецком и Новопавловском направлениях.

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