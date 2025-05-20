'Съемки' длились недолго: ВСУ ликвидировали оккупантов, которые выдали фейк о 'захвате' Вольного Поля в Донецкой области. Видео

Российские оккупанты похвастались в сети якобы захватом села Вольное Поле в Донецкой области, распространив видео, на котором размахивают своим триколором. Однако радость захватчиков длилась недолго, поскольку уже через несколько минут после "съемок" их настигла карма от Вооруженных сил Украины.

Видео дня

Отпор россиянам дали воины 15-го отдельного горно-штурмового батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады вместе и 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщила пресс-служба 128-й ОГШБр.

Как отмечается, группа российских захватчиков добралась до села Вольное Поле. На радостях один из них начал размахивать триколором – видео этого момента россияне недавно распространили в соцсетях.

Однако радость оккупантов в разрушенном селе длилась недолго.

Через несколько минут после "съемки" бойцы 15-го ОГШБ 128-й ОГШБр вместе с побратимами из 31-й ОМБр показали оккупантам, какая судьба ждет их в Украине.

"Вольное Поле под украинским контролем!" – говорится в публикации.

Военные также иронизируют, что оккупант, который размахивал российским флагом, "вероятно, по ошибке" вытащил его вместо белого.

"История умалчивает... И непосредственные участники событий тоже замолчали", – заявили в 128-й ОГШБр.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Института изучения войны, Силы обороны Украины недавно продвинулись на Курщине, а также имели успехи в районах Боровой и Торецка. Военные РФ в свою очередь тоже имели продвижение в Курской области и продвинулись в районе Часова Яра, на Торецком и Новопавловском направлениях.

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