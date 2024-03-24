Командующий Сухопутными войсками Павлюк о травле ТЦК: Россия может выиграть руками украинцев

Украинцы, участвующие в травле военных из ТЦК, играют на руку Кремлю и помогают врагу в уничтожении Украины с минимальными потерями для РФ. Если в начале полномасштабного вторжения России граждане нашего государства осознавали, почему столь важно сорвать запланированную российским диктатором "мобилизацию" сотен тысяч оккупантов, то ныне часть наших сограждан публично поддерживает аналогичные усилия врага по срыву обороноспособности Украины.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк. Он призвал украинцев вспомнить о том, что Украина столкнулась с врагом, который стремится уничтожить и нашу страну, и наш народ – и каждый раз, встречая очередное сообщение о "произволе ТЦК", вспоминать, кому они выгодны.

Павлюк напомнил, что, согласно ключевым устоям искусства ведения войны, "высшим пилотажем" считается достижение цели по разрушению замыслов противника и нанесение ему поражения без применения своего войска на поле боя.

И именно это, убежден он, сейчас пытается сделать Россия, причем руками самих украинцев.

"Судя по последним месяцам, россияне очень умело пользуются древнекитайскими стратагемами ведения войны. А некоторые наши сограждане, к сожалению, потеряли понимание, что их действия и публичные изречения превратились в мощное оружие в руках врага. Который не оставлял, не оставляе и никогда не оставит своего стремления уничтожить Украину", – написал Павлюк.

Он напомнил: два года назад, в начале полномасштабной войны с Россией, украинцы четко осознавали, с какой угрозой столкнулись и почему важно сделать все, чтобы оказать сопротивление врагу. Именно поэтому, пишет Павлюк, тогда соцсети переполняли фотографии и видео с казавшимися бесконечными очередями украинцев под военкоматами и мемы вроде "как служить – все больные, а как воевать – все здоровые".

"Два года назад (еще не имея и десятой доли сегодняшних средств ПВО, вооружений и опыта полномасштабной войны!) мы при всем этом прекрасно понимали, как важно сорвать мобилизацию на России. Радовались каждому горящему там военкомату, радовались очереямя их уклонистов, панически убегающих в Грузию и Казахстан", – напомнил командующий Сухопутными войсками.

Сейчас ситуация кардинально изменилась, значительная часть украинцев взялась за травлю военных из ТЦК и публично поддерживает тех, кто уклоняется от защиты Украины.

"С тогдашнего единства и сплоченности наше пространство новостей и обсуждений так скатилось (а точнее, оскотинилось!) не без помощи наших замечательных блогеров и свободных медиа. В лентах новостей множество репортажей о "несчастных утопающих в Тисе" или отрядах "боевых гуцулов". Но материалы о работе ТЦК, особенностях прохождения воинской службы, необходимости выполнения воинской обязанности – практически отсутствуют. Интерес изданий к таким темам не наблюдается. Обращения от медиа для разъяснения этих вопросов – единичны. Не получится сделать кричащий заголовок?Целевая аудитория будет прятать глаза?" – поинтересовался Павлюк.

Отдельно он затронул вопрос отношения к военнослужащим ТЦК, большинство из которых ныне – это воины, прошедшие через адские бои на передовой и получившие на фронте ранения, не позволяющие больше оставаться на горячих направлениях плечом к плечу с побратимами и с оружием в руках. .

"Как дошло до того, что к этим людям, прошедшим через ад, стало приемлемым относиться как к врагам и называть "людоловами"? Почему во всех материалах о "неправомерных действиях ТЦК" сознательно упускается самый главный акцент: неправомерен прежде всего отказ мужчин от своей конституционнойоб язанности — защиты Украины? Уже не говоря о том, что все кадры типа "упаковки в бус" принципиально (!) не содержат информации о том, что именно в поведении героев материала привело к таким последствиям", – написал Павлюк.

Командующий Сухопутными войсками также отметил, что соцсети переполнены видео подобных "стычек" с представителями ТЦК, однако практически каждое из них лишено контекста.

"Нас часто упрекают: "вы сами виноваты, вы не меняетесь!" Это не так. Мы меняемся, мы видим и наши недостатки и ежедневно работаем, чтобы становиться лучше, понятнее! Впереди большая работа, и без вашей помощи нам будет гораздо труднее! Ведь только вместе мы сможем выстоять перед этим нашествием и в конце концов Победить. Разбей союзы врага, раздели его боевые порядки – учит древнекитайская стратегия войны. Противопоставление армии гражданским – один из ее пунктов. Прежде чем поделиться "кричащим сюжетом о нарушении прав" и тяжкой судьбе "бедных уклонистов", стоит спросить себя: кому это на самом деле помогает победить в войне? Точно не Украине", – резюмировал Павлюк.

Напомним, в начале марта в сети появилось жуткое видео, зафиксировавшее, как на Буковине мужчина совершил наезд на работника ТЦК, а затем набросился на него с топором. После резонанса за дело взялась полиция.

Несколько позже выяснилось, что ставший жертвой нападения сотрудник ТЦК встал на защиту Украины задолго до начала полномасштабного вторжения. Имеет государственные награды за победу на поле боя. Уже во время "большой войны" он получил ранение в тяжелом бою и из-за невозможности продолжать воевать на передовой был переведен в ТЦК.

Узнавшие его на кадрах из Буковины побратимы воина потребовали наказания для нападающего и его сообщника по всей строгости закона.