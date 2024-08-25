Командующий ВС ВСУ Олещук сдержал слово, которое дал матери погибшего 'Джуса'. Видео

Ровно год назад, 25 августа 2023, во время учебного пилота погиб молодой украинский пилот Андрей Пильщиков с псевдо "Джус", который провел невероятную работу для того, чтобы западные партнеры Украины решились передать украинскому войску истребители F-16. Во время прощания с Героем его мать Лилия Аверьянова попросила у командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука дать ей возможность хотя бы посидеть в кабине первого самолета, который прибудет в Украину.

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Через год после гибели "Джуса", когда F-16 уже пронизывают украинское небо, Олещук выполнил обещание. Как это было, командующий Воздушными силами показал на видео.

"Андрей Пильщиков навсегда остается в наших сердцах и навеки остается в украинской истории. Молодой пилот успел повоевать на земле, бил оккупанта с воздуха и провел невероятную коммуникационную работу. Его знает весь мир. Ведь именно он, Андрей Пильщиков с псевдо "Джус", сделал колоссальную работу по адвокации F-16 для Украины", – отметил Олещук.

Он припомнил, как начиналась борьба за усиление украинской армии в небе. В первый год полномасштабной агрессии РФ западные партнеры даже слышать не хотели о передаче нашему государству западных истребителей F-16: слишком сильно Запад боялся "эскалации" и гнева Кремля в ответ на такой шаг. Поэтому возможность передачи Украине истребителей тогда была практически нулевой.

Но это не остановило небольшую группу энтузиастов, которые верили: необходимо "бить эту скалу" – и даже казалось бы невыполнимое станет реальностью.

"В 2022 году я без колебаний поддержал амбициозное предложение по командировке летчиков Андрея Пильщикова, Алексея Мыся и зенитника Дениса Смажного в Вашингтон. Наши офицеры встретились с американскими конгрессменами, сенаторами, чиновниками Пентагона. Они увидели в глазах украинцев суть нашего сопротивления, боль и страдания, горькие потери, боевой дух, патриотизм и преданность. Увидели истинное лицо украинского воина: высокий интеллект, профессионализм, свободное владение английским, желание и способность овладеть современной техникой. А главное – людей, способных победить в этой войне. Тогда "Джус" дал десятки интервью топовым медиа США. Это изрядно всколыхнуло американское общество и дало толчок к действиям. Это был мощный шаг к F-16, шаг к принятию решения", – вспоминает Олещук.

К убеждению западных партнеров о необходимости передачи украинским воинам F-16 активно присоединились военно-политическое руководство государства, дипломатический корпус, украинская диаспора. Однако именно "Джус" был драйвером этого процесса до последних дней своей столь короткой жизни.

"Без преувеличения скажу: усилия Андрея Пильщикова существенно приблизили появление F-16 в украинском небе. К сожалению, "Джус" совсем чуть-чуть не дождался своей командировки на учебу. И сегодня в кабине F-16 сидит его мать, Лилия Александровна. Она продолжает дело своего сына, Героя Украины. Она делает все, о чем говорил Андрей. И в память о нем сделает все, чтобы наши крылья крепли", – говорит Олещук.

Командующий ВС рассказал, что дал Лилии Аверьяновой обещание в день прощания с ее сыном.

"Когда вся страна прощалась с "Джусом", мать просила меня о возможности хоть посидеть в кабине самолета, на котором так хотел летать ее Андрей. Я сдержал свое слово. Лилия Александровна сейчас увидела F-16, посидела в кабине американского истребителя, по- матерински пообщалась с пилотами, которые пойдут в бой и обязательно отомстят за Андрея и всех побратимов из "небесной эскадрильи", за каждого украинца", – подчеркнул командующий Воздушными силами.

Он также показал мать уже легендарного украинского пилота в кабине F-16.

"Я очень счастлива на самом деле. Я сюда ехала и думала: ну, тело может погибнуть, а душа остается с нами. И я думаю, что Андрей все это сейчас видит, и слышит, и радуется. И теперь главное, что нет обратной дороги" – сказала женщина.

Андрей Пильщиков – украинский военный летчик, майор (посмертно) 40 БрТА Воздушных сил ВСУ. Участник российско-украинской войны. Кавалер ордена "За мужество" II (2023, посмертно) и III (2022) степеней.

На момент гибели ему было всего 30 лет.

Напомним, 25 августа 2023 года в результате столкновения двух украинских самолетов на Житомирщине погиб известный пилот Андрей Пильщиков с позывным Джус. Вместе с ним погибли еще два лётчика: Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

29 августа легендарного пилота Украина провела в последний путь. Во время церемонии прощания мать Андрея Пильщикова высказала трогательную просьбу к командующему воздушными силами ВСУ Николаем Олещуком. Женщина попросила подняться в небо вместо своего погибшего сына на первом истребителе F-16, который прибудет в Украину, или хотя бы посидеть в его кабине.