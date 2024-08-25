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Командующий ВС ВСУ Олещук сдержал слово, которое дал матери погибшего "Джуса". Видео

Лилия Рагуцкая
War
5 минут
189
Командующий ВС ВСУ Олещук сдержал слово, которое дал матери погибшего 'Джуса'. Видео

Ровно год назад, 25 августа 2023, во время учебного пилота погиб молодой украинский пилот Андрей Пильщиков с псевдо "Джус", который провел невероятную работу для того, чтобы западные партнеры Украины решились передать украинскому войску истребители F-16. Во время прощания с Героем его мать Лилия Аверьянова попросила у командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука дать ей возможность хотя бы посидеть в кабине первого самолета, который прибудет в Украину.

Видео дня

Через год после гибели "Джуса", когда F-16 уже пронизывают украинское небо, Олещук выполнил обещание. Как это было, командующий Воздушными силами показал на видео.

"Андрей Пильщиков навсегда остается в наших сердцах и навеки остается в украинской истории. Молодой пилот успел повоевать на земле, бил оккупанта с воздуха и провел невероятную коммуникационную работу. Его знает весь мир. Ведь именно он, Андрей Пильщиков с псевдо "Джус", сделал колоссальную работу по адвокации F-16 для Украины", – отметил Олещук.

Командующий ВС ВСУ Олещук сдержал слово, которое дал матери погибшего "Джуса". Видео

Он припомнил, как начиналась борьба за усиление украинской армии в небе. В первый год полномасштабной агрессии РФ западные партнеры даже слышать не хотели о передаче нашему государству западных истребителей F-16: слишком сильно Запад боялся "эскалации" и гнева Кремля в ответ на такой шаг. Поэтому возможность передачи Украине истребителей тогда была практически нулевой.

Но это не остановило небольшую группу энтузиастов, которые верили: необходимо "бить эту скалу" –  и даже казалось бы невыполнимое станет реальностью.

Командующий ВС ВСУ Олещук сдержал слово, которое дал матери погибшего "Джуса". Видео

"В 2022 году я без колебаний поддержал амбициозное предложение по командировке летчиков Андрея Пильщикова, Алексея Мыся и зенитника Дениса Смажного в Вашингтон. Наши офицеры встретились с американскими конгрессменами, сенаторами, чиновниками Пентагона. Они увидели в глазах украинцев суть нашего сопротивления, боль и страдания, горькие потери, боевой дух, патриотизм и преданность. Увидели истинное лицо украинского воина: высокий интеллект, профессионализм, свободное владение английским, желание и способность овладеть современной техникой. А главное – людей, способных победить в этой войне. Тогда "Джус" дал десятки интервью топовым медиа США. Это изрядно всколыхнуло американское общество и дало толчок к действиям. Это был мощный шаг к F-16, шаг к принятию решения", – вспоминает Олещук.

Командующий ВС ВСУ Олещук сдержал слово, которое дал матери погибшего "Джуса". Видео

К убеждению западных партнеров о необходимости передачи украинским воинам F-16 активно присоединились военно-политическое руководство государства, дипломатический корпус, украинская диаспора. Однако именно "Джус" был драйвером этого процесса до последних дней своей столь короткой жизни.

"Без преувеличения скажу: усилия Андрея Пильщикова существенно приблизили появление F-16 в украинском небе. К сожалению, "Джус" совсем чуть-чуть не дождался своей командировки на учебу. И сегодня в кабине F-16 сидит его мать, Лилия Александровна. Она продолжает дело своего сына, Героя Украины. Она делает все, о чем говорил Андрей. И в память о нем сделает все, чтобы наши крылья крепли", – говорит Олещук.

Командующий ВС ВСУ Олещук сдержал слово, которое дал матери погибшего "Джуса". Видео
Командующий ВС ВСУ Олещук сдержал слово, которое дал матери погибшего "Джуса". Видео

Командующий ВС рассказал, что дал Лилии Аверьяновой обещание в день прощания с ее сыном.

Командующий ВС ВСУ Олещук сдержал слово, которое дал матери погибшего "Джуса". Видео

"Когда вся страна прощалась с "Джусом", мать просила меня о возможности хоть посидеть в кабине самолета, на котором так хотел летать ее Андрей. Я сдержал свое слово. Лилия Александровна сейчас увидела F-16, посидела в кабине американского истребителя, по- матерински пообщалась с пилотами, которые пойдут в бой и обязательно отомстят за Андрея и всех побратимов из "небесной эскадрильи", за каждого украинца", – подчеркнул командующий Воздушными силами.

Он также показал мать уже легендарного украинского пилота в кабине F-16.

"Я очень счастлива на самом деле. Я сюда ехала и думала: ну, тело может погибнуть, а душа остается с нами. И я думаю, что Андрей все это сейчас видит, и слышит, и радуется. И теперь главное, что нет обратной дороги" – сказала женщина.

Командующий ВС ВСУ Олещук сдержал слово, которое дал матери погибшего "Джуса". Видео
Командующий ВС ВСУ Олещук сдержал слово, которое дал матери погибшего "Джуса". Видео
Командующий ВС ВСУ Олещук сдержал слово, которое дал матери погибшего "Джуса". Видео
Командующий ВС ВСУ Олещук сдержал слово, которое дал матери погибшего "Джуса". Видео
Командующий ВС ВСУ Олещук сдержал слово, которое дал матери погибшего "Джуса". Видео

Андрей Пильщиков – украинский военный летчик, майор (посмертно) 40 БрТА Воздушных сил ВСУ. Участник российско-украинской войны. Кавалер ордена "За мужество" II (2023, посмертно) и III (2022) степеней.

На момент гибели ему было всего 30 лет.

Напомним, 25 августа 2023 года в результате столкновения двух украинских самолетов на Житомирщине погиб известный пилот Андрей Пильщиков с позывным Джус. Вместе с ним погибли еще два лётчика: Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

29 августа легендарного пилота Украина провела в последний путь. Во время церемонии прощания мать Андрея Пильщикова высказала трогательную просьбу  к командующему воздушными силами ВСУ Николаем Олещуком. Женщина попросила подняться в небо вместо своего погибшего сына на первом истребителе F-16, который прибудет в Украину, или хотя бы посидеть в его кабине.

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