Комиссия ООН заявила о нарушении правил обращения с военнопленными ''с обеих сторон'': в Украине возмутились и напомнили, кто агрессор

Мониторинговая миссия ООН по правам человека обнародовала доклад о казнях военнопленных, в котором заявила о нарушении правил обращения с ними "с обеих сторон" – и России, и якобы Украины. В Министерстве иностранных дел нашей страны претензии в свою сторону назвали недопустимыми.

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Доклад озвучила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на пресс-конференции. По ее словам, в нем упоминается о беспокойстве "безсудными" казнями 25 российских и 15 украинских военнопленных (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я начну с российских военнопленных, находящихся в украинском плену. Мы глубоко обеспокоены расстрелом до 25 российских военнопленных и лиц, которые мы зафиксировали", – сказала Богнер.

Она отметила, что ММПЧУ знает о том, что Украина начала расследование пяти случаев, которые касаются 22 жертв, но не располагает данными о каких-либо начатых уголовных производствах по этим делам. Представители миссии говорили с 229 российскими военными и почти половина из них якобы рассказывали о жестоком обращении.

"О обращении с украинскими военнопленными – мы также глубоко обеспокоены казнями 15 украинских военнопленных после их захвата российскими войсками в плен. Военные ЧВК "Вагнер" осуществили 11 из таких казней", – добавила Богнер.

В докладе говорится, что из 203 опрошенных украинских военнопленных 67% попали в руки российских сил после того, как командиры договорились о сдаче в плен. Большинство из них затем подвергались пыткам и жестокому обращению. В частности, военные преступники РФ и сотрудники ФСБ пытали их для получения информации, устрашения, унижения и мести.

"Пытки предусматривали избиения, пытки электрическим током, нанесение огнестрельных или колотых ран. Распространенным явлением была имитация казни", – отметила Богнер.

Кроме того, в докладе также описан один случай смерти украинского военнопленного от полученных ран через несколько часов после пыток.

"Условия содержания многих украинских военных были шокирующими, а доступ к медицинской помощи был недостаточным или вообще не было. Мониторинговая миссия ООН опросила для доклада более 400 военнопленных, по 200 от каждой стороны. Отмечается, что Украина предоставила беспрепятственный конфиденциальный доступ к местам содержания российских военнопленных, а Россия нет", – добавила Богнер.

В свою очередь, в МИД Украины приняли во внимание доклад, подготовленный комиссией ООН.

"Мы благодарны мониторинговой миссии за ее работу, в частности, документирование нарушений международного права в сфере прав человека и международного гуманитарного права, совершенных РФ в контексте вооруженной агрессии против Украины. В то же время считаем неприемлемым возложение ответственности на жертву агрессии. Согласно Уставу ООН, Украина имеет право на самозащиту", – сказано в сообщении ведомства.

Также там отметили, что МИД Украины неоднократно отмечало, что украинская сторона рассчитывает, что миссия ООН будет избегать любых шагов, которые могут трактоваться как уравнение жертвы и агрессора.

Кроме того, на выводы миссии ООН по российским военнопленным ответил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и заявил, что Богнер и постоянная координатор системы ООН в Украине Дениз Браун ни разу не поднимали вопрос обращения с российскими военнопленными.

"К тому же хотелось бы услышать безоговорочные факты и аргументы, на которых основываются выводы Миссии ООН по поводу вероятных нарушений со стороны украинской стороны", – заявил Лубинец.

Он подчеркнул, что Украина придерживается Женевских конвенций, международного права и открыта для международных организаций.

"Россия начала полномасштабную войну против Украины и блокирует доступ к украинским военнопленным. ООН и мировое сообщество должно давить на РФ и потребовать допуска к местам содержания украинских военнопленных", – сказал Лубинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Верховной Рады Украины 20 марта призвали ООН и парламенты стран мира к выполнению Римского устава и задержанию президента РФ Владимира Путина, подозреваемого в тяжком международном преступлении. За соответствующее постановление проголосовали 335 избранников.