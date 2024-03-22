Комитет ВР принял решение об отсрочке и бронировании в новом законопроекте о мобилизации: что предлагается

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на заседании в пятницу, 22 марта, рассмотрел 260 поправок к законопроекту о мобилизации, которые касались предоставления отсрочки и бронирования. В частности, парламентарии поддержали отсрочку от призыва для аспирантов всех форм обучения.

Об этом сообщила народная депутат Ирина Фриз в Facebook. "Комитет продолжил рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации, которые касались предоставления отсрочки и бронирования. Рассмотрено 260 правок. Остановились на правке 2105", – написала она.

По словам Ирины Фриз, комитет поддержал поправку относительно предоставления отсрочки для смотрителей, которые:

– имеют жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

– имеют жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов или онкологического заболевания, умственных, психических пороков или наличия у такого лица несовершеннолетнего ребенка (детей);

– имеют одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, не военнообязанных и в соответствии с законом обязаны их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, отбывают наказание в виде лишения свободы).

В случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только один из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью, отметила Фриз.

Также комитет поддержал предоставление отсрочки гражданам, являющимся членами семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним, аспирантов бюджетной и коммерческой форм обучения.

В то же время, комитет не поддержал предоставление отсрочки, в частности, для:

– лиц начальствующего состава НАБУ и ДБР;

– сотрудников МИД Украины и лиц, имеющих дипломатический ранг чрезвычайный и полномочный посол;

– лицам, являющимся религиозными проповедниками, наставниками или другими священнослужителями религиозных организаций.

"Члены комитета считают, что этот вопрос нужно урегулировать в законе об альтернативной службе, а не в законе о мобилизации, ведь все граждане согласно Конституции имеют равные права и обязанности, несмотря на религиозные и другие убеждения;

Также не была поддержана отсрочка для работников внешкольного образования; неполнородных братьев/сестер; для творческих работников, реставраторов, главных хранителей фондов и руководителей национальных учреждений культуры.

Следующее заседание комитета запланировано на понедельник, 25 марта, сообщила Фриз.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее заместитель главы комитета по нацбезопасности Егор Чернев рассказал, что процесс рассмотрения правок могут завершить на следующей неделе ко второму чтению законопроекта.

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