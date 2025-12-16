'Комплексное дело': Плетенчук рассказал детали операции в Новороссийске по поражению субмарины РФ

Успешная операция Украины по поражению российской подводной лодки класса 636.3 "Варшавянка" в порту Новороссийск, о которой стало известно 15 декабря, была довольно сложной. Прежде всего трудности возникали из-за усиленной защиты базы со стороны врага.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он добавил, что это уже вторая субмарина РФ, которую уничтожила Украина.

Россияне бьют антирекорды

Плетенчук подчеркнул, что таким образом враг уже установил некий антирекорд по потере своего вооружения.

"И соответственно остается еще две таких подводные лодки и одна подводная лодка, которая не является носителем крылатых ракет. Всего их было в Черном море у россиян когда-то шесть единиц", – подчеркнул он.

Спикер напомнил, что еще в 2024 году Украина поразила первую подводную лодку "Ростов-на-Дону", которая стала первой боевой подводной лодкой, потерянной любой страной после Второй мировой войны.

По словам Плетенчука, операция по поражению российской подводной лодки проекта 636.3 "Варшавянка" была чрезвычайно сложной, ведь база в Новороссийске имеет мощную защиту. Именно из-за угрозы ударов Россия в последнее время избегает содержания своих кораблей и подводных лодок в Черном море.

"В этой операции, которая имеет много слоев, начиная от разработки самого средства поражения и заканчивая планированием, с исключением утечек информации, провести такое мероприятие – это комплексное и довольно сложное дело", – отметил он.

Спикер также обратил внимание, что в межсезонный период навигация для кораблей такого класса является затрудненной, то есть, с середины осени до середины весны выход из этой базы становится проблематичным.

Поэтому суда вынуждены оставаться там и в случае угрозы менять место стоянки, перегруппировываться или выходить из базы, чтобы избежать поражения. В данном же случае, по его словам, признаков осознания опасности со стороны противника не замечалось.

Что предшествовало

15 декабря стало известно, что СБУ успешно поразила российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка" в порту Новороссийск. Операция стала возможной благодаря использованию подводных дронов "Sub Sea Baby", которые впервые в истории применились для атаки на субмарину. В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из строя.

По данным СБУ, на борту подводной лодки находились четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр", которые Россия использует для ударов по территории Украины, а ее стоимость оценивается примерно в 400 млн долларов США.

Как сообщал OBOZ.UA, дроны СБУ остановили работу нефтедобывающей платформы РФ в Каспийском море. По важному для агрессора объекту было по меньшей мере четыре попадания. Из-за удачных действий украинских операторов на объекте полностью остановили добычу нефти и газа из более чем 20 скважин.

