Комплектование бригад, ротация и защита фронта: Зеленский провел заседание Ставки. Видео
В понедельник, 6 января президент Украины Владимир Зеленский провел очередную Ставку. На заседании, в частности, речь шла о комплектовании бригад, ротации военных и защите фронта.
Итоги в этот день украинский лидер подвел в традиционном вечернем обращении. На Ставке президент также заслушал доклад главкома Александра Сырского и руководителя Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича.
"Сегодня провел Ставку. Первое – это защита наших фронтовых направлений, Покровского прежде всего. Я благодарен всем бригадам, каждому нашему воину, которые сейчас именно там", – рассказал Зеленский.
Во время обращения президент отметил, что армии нужно больше внутренних, системных изменений, чтобы на всех уровнях в Силах обороны управление людьми стало эффективным. Он также рассказал, что сегодня заслушал подробные доклады ответственных командующих по формированию и тренировке военных бригад.
Кроме того, президент напомнил, что 6 января исполняется ровно пять месяцев с начала действий украинских военных на Курщине. Там на российской территории до сих пор сохраняется буферная зона и активно уничтожается военный потенциал агрессора.
Зеленский также рассказал, что во время Курской операции враг потерял уже более 38 тысяч своих солдат. И это только на этом одном направлении. Из них около 15 тысяч – безвозвратно.
Он добавил, что россияне опрокинули на Курщину сильные свои подразделения. Также там привлечены солдаты из Северной Кореи.
"Важно, что всю эту силу оккупант не может сейчас направить на другие наши направления, в частности на Донетчину, в частности против Сум, в частности на Харьковщину или Запорожье. Я благодарю всех наших воинов, которые возвращают войну домой, в Россию, и дают больше безопасности и больше силы Украины", – отметил украинский лидер.
Также Зеленский рассказал, что провел сегодня совещание с международниками по планированию встреч и переговоров на январь.
"Ускоряем поставки оружия в Украину и работаем для новых и более длительных отношений с партнерами. Мы готовим хорошие дипломатические новости для Украины", – резюмировал свое обращение президент.
Накануне, 5 января, президент Украины в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману рассказал, что Северная Корея потеряла ранеными и убитыми 3800 своих военных, которых отправила участвовать в войне России против Украины. В общей сложности Пхеньян отправил государству-агрессору не менее 12 тысяч солдат.
Ранее Зеленский сообщил, что всего за несколько дней в боях в районе только одного села Махновка на Курщине был уничтожен батальон пехоты, состоявший из северокорейских солдат и российских морских пехотинцев.
Как сообщал OBOZ.UA, в канун Нового года бойцы Сил специальных операций ВСУ во время выполнения боевого задания в Курской области РФ заняли село, где находились и войска КНДР. Защитники зачистили населенный пункт от неприятеля.
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