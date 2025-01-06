Комплектование бригад, ротация и защита фронта: Зеленский провел заседание Ставки. Видео

В понедельник, 6 января президент Украины Владимир Зеленский провел очередную Ставку. На заседании, в частности, речь шла о комплектовании бригад, ротации военных и защите фронта.

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Итоги в этот день украинский лидер подвел в традиционном вечернем обращении. На Ставке президент также заслушал доклад главкома Александра Сырского и руководителя Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича.

"Сегодня провел Ставку. Первое – это защита наших фронтовых направлений, Покровского прежде всего. Я благодарен всем бригадам, каждому нашему воину, которые сейчас именно там", – рассказал Зеленский.

Во время обращения президент отметил, что армии нужно больше внутренних, системных изменений, чтобы на всех уровнях в Силах обороны управление людьми стало эффективным. Он также рассказал, что сегодня заслушал подробные доклады ответственных командующих по формированию и тренировке военных бригад.

Кроме того, президент напомнил, что 6 января исполняется ровно пять месяцев с начала действий украинских военных на Курщине. Там на российской территории до сих пор сохраняется буферная зона и активно уничтожается военный потенциал агрессора.

Зеленский также рассказал, что во время Курской операции враг потерял уже более 38 тысяч своих солдат. И это только на этом одном направлении. Из них около 15 тысяч – безвозвратно.

Он добавил, что россияне опрокинули на Курщину сильные свои подразделения. Также там привлечены солдаты из Северной Кореи.

"Важно, что всю эту силу оккупант не может сейчас направить на другие наши направления, в частности на Донетчину, в частности против Сум, в частности на Харьковщину или Запорожье. Я благодарю всех наших воинов, которые возвращают войну домой, в Россию, и дают больше безопасности и больше силы Украины", – отметил украинский лидер.

Также Зеленский рассказал, что провел сегодня совещание с международниками по планированию встреч и переговоров на январь.

"Ускоряем поставки оружия в Украину и работаем для новых и более длительных отношений с партнерами. Мы готовим хорошие дипломатические новости для Украины", – резюмировал свое обращение президент.

Накануне, 5 января, президент Украины в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману рассказал, что Северная Корея потеряла ранеными и убитыми 3800 своих военных, которых отправила участвовать в войне России против Украины. В общей сложности Пхеньян отправил государству-агрессору не менее 12 тысяч солдат.

Ранее Зеленский сообщил, что всего за несколько дней в боях в районе только одного села Махновка на Курщине был уничтожен батальон пехоты, состоявший из северокорейских солдат и российских морских пехотинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в канун Нового года бойцы Сил специальных операций ВСУ во время выполнения боевого задания в Курской области РФ заняли село, где находились и войска КНДР. Защитники зачистили населенный пункт от неприятеля.

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