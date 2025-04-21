Конец пасхального перемирия: Россия обстреляла КАБами Сумщину и Харьковщину

Российские оккупационные войска сразу после окончания так называемого "перемирия", объявленного диктатором Владимиром Путиным на Пасху, начали обстреливать Сумщину и Харьковщину КАБами. Кроме того, россияне запускали по регионам на севере Украины разведывательные и ударные БПЛА.

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Об этом сообщили в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины в Telegram. Уже в 00:30 в понедельник, 21 апреля, воздушная тревога звучала в Сумской, Харьковской, Донецкой областях.

Позже была объявлена угроза для Черниговщины и Днепропетровщины.

В ВС предупреждали об угрозе применения врагом авиационных средств поражения для прифронтовых областей. В частности, были зафиксированы пуски управляемых авиабомб российской тактической авиацией в Сумскую и Харьковскую области.

В Черниговскую и Сумскую области также залетели вражеские разведывательные БПЛА. По ним работали силы ПВО.

В 02:30 для Черниговской области объявили угрозу применения ударных дронов.

19 апреля российский диктатор Путин объявил о перемирии на Пасху (до 00:00 21 апреля) и якобы приказал своим солдатам "прекратить все боевые действия". Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и после Пасхи.

Спикер Путина Песков заявил, что диктатор не давал указаний по его продлению.

В то же время войска России не соблюдали "Пасхальное перемирие" - по состоянию на 20:00 воскресенья оккупанты нарушили его 2 тысячи раз. Зеленский предложил РФ отказаться от каких-либо ударов дальнобойными БПЛА и ракетами по гражданской инфраструктуре на 30 суток с возможностью продления.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Украина и РФ смогут достичь соглашения о перемирии. Он рассчитывает, что это может случиться уже на следующей неделе.

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