'Конституция это допускает': Вениславский заверил, что изъятие автомобилей не будет нарушать права человека

Хотя изъятие машин у граждан Украины во время военного положения вполне возможно, отбирать легковые автомобили для нужд армии не будут. Сама процедура, добавленная в законопроект №10449 о мобилизации в Украине, Конституции не противоречит, но речь идет исключительно о специфических транспортных средствах.

Так представитель Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский ответил на соответствующий запрос OBOZ.UA. По его словам, "никаких проблем в этом нет".

"Конституция Украины допускает ограничение прав свобод человека и гражданина. В том числе, акцентирую ваше внимание, в вопросах владения и пользования, распоряжения своей собственностью, государство может ограничить это право в условиях военного положения. Это правило, по большому счету, существует в нынешнем законе о мобилизации, предусматривающей возможность мобилизации транспортных средств предприятий, организаций и граждан", – отметил Вениславский.

Однако депутат подчеркнул, что речь идет о либо временном изъятии, либо безвозвратном изъятии, но с компенсацией стоимости этих транспортных средств.

"Мы в этом законе конкретизировали, что если транспортное средство является единственным источником обеспечения существования человека, то оно не может быть изъято. И также предусмотрено, чтобы не было ситуации, когда у человека единственное транспортное средство и его можно было изъять – этого не будет". Но если есть больше транспортных средств, чем одно, если они могут быть потенциально приспособлены к выполнению задач сектора безопасности и обороны, то они могут быть изъяты", – пояснил Вениславский.

Нардеп уточнил, что речь идет исключительно о специфических транспортных средствах.

"То есть легковой автомобиль, обычный, точно не нужен для Вооруженных сил. Речь идет о грузовых автомобилях, для перевозки боеприпасов, личного состава, о специальной технике, которая может обеспечивать или осуществлять инженерные обеспечения Вооруженных сил. И о внедорожниках, которые также могут помогать при выполнении тех или иных задач в условиях бездорожья. Легковых транспортных средств точно в таких нуждах нет. Поэтому никто не будет изымать обычные легковые автомобили, которые есть у граждан", - успокоил депутат.

По его мнению, "90% граждан точно не стоит беспокоиться об этих нормах" в новом законопроекте по мобилизации.

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Как сообщал OBOZ.UA, ввоз в Украину автомобилей для военных планируют упростить. Для этого импорт таких авто на средства госбюджета собираются временно освободить от налога на добавленную стоимость, пошлины и акциза.

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