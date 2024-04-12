'Резонанс в обществе маловероятен': Вениславский объяснил логику принятия поправок к новому закону о мобилизации

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, который занимался обобщением законодательных поправок к законопроекту о мобилизации в Украине, очень хорошо справился с работой. По мнению представителя указанного комитета Федора Вениславского, внесенные изменения "очень маловероятно вызовут какой-либо резонанс в обществе".

Так Вениславский ответил на соответствующий запрос OBOZ.UA. Депутат отметил, что все поправки "были достаточно сбалансированы, и они существенно улучшат этот законопроект".

"Если посмотреть на результаты вчерашнего голосования, 30 из 31 поправки были поддержаны конституционным большинством в парламенте. То есть 320-340 народных депутатов голосовали за них, и только вопрос увольнения с военной службы был воспринят по-разному и 227 голосов за это подано. Я думаю, как раз это и отражает реальные настроения в обществе", – отметил парламентарий.

Вениславский пояснил, что желание, чтобы воины вернулись с фронта домой уже сейчас, вполне понятно, однако "мы ведем войну за фактически наше самосохранение". Поэтому говорить об увольнении (демобилизации) из армии сейчас преждевременно.

Потому и было принято такое решение, сказал депутат. Напомним, что Верховная Рада 283 голосами приняла новый закон о мобилизации, но перед этим 227 голосами приняла правку об изъятии из документа нормы о сроках службы.

"В общем, все поправки были достаточно сбалансированы, они существенно улучшат этот законопроект и обеспечат, прежде всего, полноту учета военнообязанных в соответствующих реестрах, чтобы мы, как государство, понимали, кто может быть призван на военную службу, кто имеет право на отсрочку, кто забронирован, кому состояние здоровья не позволяет служить и так далее. Поэтому именно с этой целью мы предусмотрели необходимость обновления персональных военнообязанных данных в течение 60 дней", - добавил Вениславский.

Как сообщал OBOZ.UA, по определению Вениславского срок "демобилизации" во время войны с РФ не актуален, вместо этого может идти речь лишь о дополнительных основаниях для увольнения с военной службы. Поэтому правительству было поручено разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий закон, который и будет регулировать вопрос увольнения воюющих на фронте защитников.

Между тем депутат Алексей Гончаренко считает, что принятие закона без нормы о сроках службы может иметь негативные последствия для морального духа Сил обороны. По его мнению, количество добровольцев уменьшится, а уклонистов, наоборот, станет больше.

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