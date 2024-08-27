Консультации будут частными: у Байдена ответили на призыв Зеленского снять ограничения на удары в глубь России

В администрации американского президента Джо Байдена ответили на призыв президента Украины Владимира Зеленского снять ограничения на использование западного вооружения для ударов вглубь России. Там заявили, что Белый дом пока не принял решение об изменении своей позиции.

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Как сказал советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби на брифинге в понедельник, 26 августа, эта просьба украинского президента не новая, однако пока изменений в этих принципах нет.

В то же время Кирби отметил, что разговоры по этому вопросу продолжаются, однако они будут оставаться частными, а не публичными.

"Это не новое желание президента Зеленского. Он выражал свою обеспокоенность как частно, так и публично. Мы понимаем, почему он это делает – его страну атакуют. Но, как я уже много раз говорил, мы продолжим разговоры с украинцами, но они будут оставаться частными", – добавил он.

Представитель Белого дома подтвердил, что Соединенные Штаты по-прежнему сосредоточены на обеспечении Украины надежными средствами противовоздушной обороны.

Массированную ракетную атаку России по Украине 26 августа Кирби назвал "классическим шагом Путина". По его словам, силы ПВО Украины во время массированного обстрела сработали очень хорошо, поскольку большая часть ракет и дронов оккупантов была сбита.

"Они не сбили все, что летело с неба, очевидно, некоторые средства попали, но они сбили большинство воздушных целей. Мы должны убедиться, что они могут продолжать это делать. Поэтому мы сосредоточены на перехватчиках и системах противовоздушной обороны не только от Соединенных Штатов , но и от союзников и партнеров", – подчеркнул Кирби.

Зеленский неоднократно призывал партнеров дать Украине разрешение использовать дальнобойное вооружения для поражения военных целей оккупантов на территории России. После массированного обстрела практически всей территории Украины утром 26 августа президент подчеркнул, что Украине нужны дополнительные системы ПВО, а также устранение ограничений на дальнобойность для защиты жизни украинцев. Он подчеркнул, что такие ограничения не должны существовать, когда у России нет аналогичных ограничений.

Как сообщал OBOZ.UA, после комбинированной ракетной атаки России по Украине 26 августа глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обратился к Западу с призывом. Он отметил, что необходимо снять ограничения на использование Украиной западного вооружения против объектов на территории России.

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