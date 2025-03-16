'Контрактники искали приключений': на Курщине десантники взяли в плен восемь оккупантов. Видео

Украинские военные продолжают пополнять обменный фонд российскими оккупантами. В этот раз наши бойцы взяли в плен мобилизованных и контрактников, искавших приключений.

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Об этом говорится в сообщении командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Операция была проведена на Курском направлении.

"Восемь военнослужащих армии РФ взяли десантники со смежниками на Курщине", –– говорится в сообщении.

Украинские военные подчеркивают, что пленникам была оказана своевременная медицинская и психологическая помощь. А вот в своих подразделениях на территории РФ, к ним применялось негуманное обращение, пытки и расстрелы за невыполнение преступных приказов.

"Эти люди выбрали жизнь, а не смерть на поле боя. С военнопленными хорошо обращаются, они в безопасности и, вероятно, будут ждать обмена. Призываем всех военнослужащих армии РФ: сдавайтесь в плен", – сообщили в управлении коммуникаций командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Ранее сообщалось, что журналисты-расследователи идентифицировали оккупантов, которые пытали украинских защитников в плену в СИЗО на Курщине. Российские военные преступники жестоко избивали пленных, отбивали почки, морили голодом и стравливали собак. Пока известны имена четырех палачей – это Виталий Виноградов, Алексей Баранов, Дмитрий Ложкин и Александр Баглай.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в МВД рассказали, что 80% тел, репатриированных из российских СИЗО и тюрем, имеют признаки пыток. Украинцев доводят до состояния критического физиологического истощения организма, лишая пищи и медицинской помощи, в результате чего человек болеет, страдает и умирает.

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