Признаки пыток имеют 80% возвращенных тел: МВД рассказали об условиях содержания украинских пленников в тюрьмах РФ

Из числа тел, которые репатриируют из российских СИЗО и тюрем, 80% имеют признаки пыток. Украинцев доводят до состояния критического физиологического истощения организма, лишая пищи и медпомощи, вследствие чего человек болеет, страдает и умирает.

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Об этом в фильме "Возвращение. Герои на щите" рассказала заведующая отделом судебно-медицинской экспертизы трупов бюро судмедэкспертизы Инна Падей. По ее словам, на телах 80% погибших украинцев, переданных Россией из СИЗО и тюрем, в Украине выявляют признаки пыток.

"Но что такое пытки? Что это – применение физической силы, применение определенных орудий, например, проводящих электрический ток, или лишение человека просто жизненно необходимых потребностей, таких как еда, медпомощь? Это считается пыткой? Я считаю, что это пытка", – сказала Падей.

Она добавила, что репатриированные тела можно разделить на две категории: тела, доставляемые из зоны боевых действий, и те тела, доставляемые из спецучреждений РФ, таких, как тюрьмы, СИЗО, их госпитали.

"Они доставляются не только в гнилостных изменениях, но и в состоянии очень выраженной критической кахексии – это критическое физиологическое истощение организма, когда человека лишают элементарных вещей, таких как пища, медпомощь, лишают нормальных условий пребывания, от чего человек болеет, страдает и умирает", – рассказала Падей.

По ее словам, давность наступления смерти установить очень трудно, потому что тела возвращаются не сразу после гибели, а через какой-то временной промежуток, который может достигать недель и даже лет.

Следователи Нацполиции максимально вовлечены в процессы идентификации тел Героев – как возвращенных с линии фронта побратимами, так и тех тел, которые правоохранители получают по результатам репатриационных процессов, сказал первый заместитель председателя Нацполиции Украины – начальник Главного следственного управления НПУ Максим Цуцкиридзе.

"Все уголовные производства по без вести пропавших лиц при особых обстоятельствах расследуются именно следователями Нацполиции. Уголовное производство будет расследоваться до тех пор, пока не будет идентифицирован лицо", – сказал он.

Он проинформировал, что заявление о безвестном исчезновении гражданина может подать любой человек, которому стали известны данные о возможном факте без вести пропажи.

"Это командир воинской части, побратим, родные, близкие, которые потеряли связь со своим военным – кто-либо, кто имеет информацию о таком факте", – пояснил он.