Украина вернула тела еще 757 воинов, отдавших жизнь в войне с российскими оккупантами. Среди них – защитники с Донетчины, Луганщины, Запорожья и останки находившихся в российских моргах воинов.

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После идентификации погибших Героев их тела отдадут родным для достойного захоронения. Об этом сообщили в Координационном штабе Вооруженных Сил Украины.

"По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 757 павших Защитников", – говорится в сообщении.

Воины, возвращающиеся домой на щите – защитники с Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского и Запорожского направлений. Также Россия отдала тела находившихся в российских моргах воинов.

"Павших Защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины, Объединенного центра при СБ Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины", – говорится в сообщении Координационного штаба.

Там также поблагодарили за содействие в возвращении тел украинских Героев Международному Комитету Красного Креста и выразили особую благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям МВД и МВД.

"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", – заверили в Координационном штабе.

Российские пропагандисты при этом массово тиражируют заявления, что, отдав сотни тел украинских воинов, Россия забрала десятки ликвидированных оккупантов: в представлении пропагандистов это якобы должно свидетельствовать о том, что потери Украины на порядок больше, чем в России.

При этом они "забывают" добавить: во время кровавого ползучего российского наступления поля и лесополосы в Украине, устланные трупами захватчиков, ликвидированных в мясных штурмах, остаются под контролем оккупационной армии. Так же, как и тела украинских воинов, которых побратимы не смогли забрать с поля боя. Именно этим объясняется дисбаланс в таких обменах, на котором пытаются строить пропаганду в государстве-агрессоре.

Напомним, в конце января в результате репатриационных мер в Украину также вернули тела сотен погибших защитников. Как и в этот раз, тогда среди погибших Героев было тех, кто защищал Донетчину – где Россия медленно, но продвигается.

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