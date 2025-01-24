В Украину вернули тела сотен погибших защитников: больше всего воинов с Донецкого направления

Украина 24 января вернула более 750 тел своих павших в боях воинов. Более половины из них погибли в Донецкой области.

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Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Всего по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 757 павших защитников. Среди них:

451 воинов с Донецкого направления;

воинов с направления; ⁠ 71 с Бахмутского направления;

с направления; ⁠ 51 с Угледарского направления;

с направления; 13 с Луганского направления;

с направления; 137 с Запорожского направления.

Из моргов на территории РФ удалось вернуть 34 погибших.

Над возвращением Героев, отдавших жизнь за Украину, работали сотрудники Координационного штаба по обращению с военнопленными, Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины, Объединенного центра СБ Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.

"Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста. Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава. Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", – добавили в Координационном штабе.

Напомним, в День соборности стало известно, что в боях в Волчанске погиб командир штурмовой группы Константин Жук.

На момент смерти ему было 68 лет, и он был одним из опытнейших командиров штурмовых групп в современной истории украинского войска.

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