Контрнаступательная операция продолжается: подразделения ДШВ взяли под полный контроль Березовое на Днепровщине

Село Березовое (Днепропетровская область) снова находится под полным контролем Сил обороны Украины. Оккупантов оттеснили Десантно-штурмовые войска ВСУ, которые участвуют в наступательной операции на Александровском направлении.

Об этом сообщил офицер отделения коммуникации 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады 8-го корпуса ДШВ Сергей Колесниченко. Он рассказал "Суспільному", что в целом на Александровском направлении восстановлен контроль над около 440 км² территории.

По состоянию на 29 марта освобождены девять населенных пунктов: семь в Днепропетровской и два в Запорожской областях. Еще три зачищены от российских оккупационных войск.

Ситуация на Александровском направлении

ВС РФ в течение нескольких последних суток не прибегали к массовым механизированным классическим штурмам на указанном участке фронта. Противник продолжает удерживать значительные силы, но существенного наращивания после зимнего периода пока нет.

"В то же время враг проводит и пытается проводить ротации, подтягивает резервы и пытается поддерживать интенсивность боевых действий. Однако акцент делает на малых штурмовых группах, которые действуют под прикрытием артиллерии и беспилотных систем. Это позволяет российской армии поддерживать давление и не дает возможности для быстрых или масштабных продвижений", – объяснил Колесниченко.

По его словам, противник малыми группами не может дойти даже до линии боевого соприкосновения. За 5–7 километров их обнаруживает украинская разведка, после чего оккупантов атакуют наши FPV-дроны или артиллерия.

Российские беспилотники также проводят разведку, "пытаются что-то выследить". "Если говорить о наших разведывательных дронах, то это условно 50 километров. Если же говорить о кил-зоне досягаемости наших FPV-дронов, то это 25 километров на Александровском направлении", – сказал военный.

По приблизительным подсчетам, там действуют 70% FPV-дронов на радиоуправлении и 30% дронов на оптоволокне. Ударные FPV остаются одним из наиболее эффективных инструментов поражения как живой силы, так и техники.

Как ранее писал OBOZ.UA, 8-й корпус ДШВ первым в ВСУ ввел цифровой сервис Target Hub для поражения целей. Его интегрировали в систему ситуационной осведомленности Delta и уже используют в подразделениях группировки войск "Курск". Развертывание началось в марте 2026 года после двухмесячного тестирования на Северо-слободском направлении.

