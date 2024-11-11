Контрнаступление армии РФ в Курской области обернулось катастрофой – Bild

Наступление войск России в Курской области, где Силы обороны Украины проводят операцию, обернулось для оккупантов провалом. Россиянам за три дня контрнаступления практически не удалось продвинуться, но при этом они понесли большие потери в технике и живой силе.

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Ою этом сообщил эксперт по анализу открытых данных издания BILD Юлиан Репке на своем аккаунте в социальной сети Х в понедельник, 11 ноября. Он также опубликовал карту, где показано, что российским военным удалось продвинуться только в районах двух небольших сел: Погребки и Дарьино.

По его словам, ВС РФ уже третий день подряд ведут "масштабную" контрнаступательную операцию в Курской области. За это время оккупанты потеряли 28 единиц бронетехники, преимущественно современных БТР-82А, а также более 200 военных убитыми и ранеными.

"Какая катастрофа для Владимира Путина и его генералов", – пишет Репке.

Отметим, что журналисты The New York Times накануне писали, что российское военное командование собрало на Курщине 50-тысячную группировку. В нее входят как россияне, так и военнослужащие из КНДР. Кремль намерен бросить эти силы в наступление, чтобы выбить Силы обороны Украины из Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 11 ноября подтвердил, что в Курской области Силы обороны Украины сдерживают группировку войск РФ численностью 50 тысяч личного состава. По его словам, благодаря этой операции эти оккупанты не могут быть направлены на другие направления фронта на нашей территории.

В сводке аналитиков Института изучения войны 11 ноября говорится, что в Курской области россияне усилили свои атаки и активно применяют в боях бронетехнику. Силы обороны Украины и войска РФ продвинулись на главном украинском выступе на Курщине.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил подразделения, участвующие в операции на Курщине. Он сообщил, что действия ВСУ на территории Курской области РФ помогли отвлечь внимание агрессора, не дали россиянам значительно увеличить количество штурмов на востоке Украины.

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