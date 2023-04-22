Контрнаступление ВСУ определит судьбу не только Украины, но и всей Европы – Economist

Предстоящее контрнаступление Украины может определить не только ее будущее, но и будущее всей Европы. ВСУ не будут иметь лучшего шанса отвоевать свои территории, чем сейчас – когда армия государства-агрессора ослаблена, а Украина получила вооружения стандарта НАТО.

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Об этом пишет издание The Economist. Там считают, что наши войска должны попытаться разрушить сухопутный путь, соединяющий Крым с Россией через Донбасс – единственное достижение, которым может похвастаться Путин.

Как отметили в материале, после того, как в ноябре ВСУ деоккупировали Херсон и отбросили россиян через Днепр, поле боя оставалось статичным. Это грозит заморозкой конфликта вдоль новой "линии разграничения" и в этой ситуации Украине лучше согласится на переговоры, считает издание.

В издании считают, что в этой ситуации США и Европа должны ясно дать понять, что они поддержат дальнейшие военные действия Украины, а также будут помогать нашей стране еще много лет.

"Так что Украине и ее западным покровителям следует подготовиться к возможности того, что контрнаступление принесет лишь незначительные выгоды или еще хуже. И даже если сухопутный мост разрушится, нет никакой гарантии, что Путин сядет за стол переговоров. Он, несомненно, надеется, что, если он затянет войну достаточно долго, западная поддержка Украины начнет колебаться", – констатировали журналисты.

При этом, как отметили в материале, риски высоки, поскольку наша страна имеет ограниченный запас ракет класса "земля-воздух", необходимых для сдерживания российских бомбардировщиков. В то время как Россия хорошо окопалась вдоль большей части линии фронта.

"Чем раньше Запад начнет детализировать гарантии безопасности, которые он предложит Украине, тем лучше. США и Великобритания (как и Россия) гарантировали территориальную целостность Украины в 1994 году, а затем ничего не сделали, когда Путин нагло нарушил ее в 2014 году. Следующие гарантии должны быть подлинными", – подчеркнули в материале.

Напомним, что в общем вокруг предстоящего контрнаступления ВСУ идет немало дискуссий. По прогнозам, первый день контрнаступления будет играть решающую роль, ведь избранная стратегия в итоге определяет победу или поражение армии.

Так, по мнению эксперта Франца-Штефана Гади, для Украины возможен один сценарий избежать войны на истощение: если первые часы контрнаступления будут иметь эффект неожиданности и вызовут панику среди военного руководства и рядовых солдат России. Наиболее успешным контрнаступление будет в том случае, если российские войска без особых боев будут бежать от украинской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "уверен" в готовности Украины отвоевать новые территории на фоне подготовки к ожидаемому контрнаступлению. Нынешняя цель Альянса – обеспечить победу Украины над неспровоцированным вторжением России, а после окончания войны у Киева будет "сдерживание для предотвращения новых атак";

– в Эстонии считают, что главным фактором успеха украинского контрнаступления является боевая подготовка подразделений Сил обороны. По его словам, сейчас Вооруженные силы Украины готовятся освобождать наши территории от оккупантов.

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